Tour de France : Alaphilippe, l’échec de trop ?

Arnaud De Kanel

Mis sous pression par son patron depuis plusieurs mois, Julian Alaphilippe avait à coeur de faire taire les critiques sur les routes du Tour de France. Beaucoup moins tranchant malgré une mentalité toujours aussi irréprochable, le double champion du monde est reparti bredouille. Cet échec qui pourrait lui coûter cher.

Julian Alaphilippe n'est plus la tête d'affiche de l'équipe Soudal Quick-Step. Pas vraiment remis de sa saison 2022 chaotique, le coureur français est dans le viseur de Patrick Lefevere qui ne cesse de lui mettre la pression en lui rappelant le statut qu'il doit défendre, à savoir celui d'une star du peloton qui perçoit l'un des plus gros salaires. Le double champion du monde comptait sur une épreuve qu'il porte dans son coeur afin de se relancer définitivement, en l'occurence le Tour de France. Très volontaire et à l'avant dès qu'il le pouvait, Alaphilippe n'est tout de même pas parvenu à décrocher la moindre victoire d'étape. De quoi sceller définitivement son destin au sein de la formation belge ?

Tour de France : Marion Rousse, la révolution https://t.co/IagxlK3MB7 pic.twitter.com/8YZncKASXC — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Alaphilippe en danger ?

Ce Tour de France pourrait bien être décisif pour le futur de Julian Alaphilippe. La question est revenue pendant les trois semaines de course, notamment lorsque des contacts ont été confirmés avec Total-Energies. Toutes les parties avaient assuré une chose : le Français sera encore un coureur de la Soudal Quick-Step l'an prochain. Malgré son incapacité à lever les bras, Julian Alaphilippe a visiblement convaincu son équipe.

«Julian a été incroyable»