Tour de France : Julian Alaphilippe reçoit un hommage inattendu

Auteur d'un Tour de France globalement frustrant, Julian Alaphilippe n'a pas été épargné par la patron de la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere. Néanmoins, Tom Steels, le directeur sportif de la formation belge, se montre bien plus enthousiaste quant au niveau affiché par l'ancien double champion du monde durant la Grande Boucle.

Comme à son habitude, Julian Alaphilippe s'est présenté sur le Tour de France avec de belles ambitions et la volonté de ramener au moins une victoire d'étape. En vain. Et pourtant, l'ancien double champion du monde n'a pas démérité en se montrant à l'offensive sur de nombreuses étapes, se glissant même plusieurs fois dans la bonne échappée. Mais il n'avait pas les jambes pour rivaliser jusqu'au bout. Un manque de réussite qui lui a valu les critiques de son patron Patrick Lefevere. Mais Tom Steels, le directeur sportif de la Soudal Quick-Step est bien plus élogieux à l'égard de Julian Alaphilippe.

Tour de France : Énorme désillusion pour Pinot et Alaphilippe ! https://t.co/HOMb7DBJMM pic.twitter.com/Cuq7P36mDu — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

«Julian a été incroyable»

« Ce Tour de France est allé très vite. C’était comme ça pour les coureurs, mais aussi pour nous dans la voiture, car je pense que c’était l’une des éditions les plus rapides que j’aie jamais vues. Je pourrais dire que c’était une expérience complètement nouvelle. L’équipe a fait une bonne course et peut s’en contenter. Après l’abandon de Fabio (Jakobsen, le sprinteur de l’équipe, ndlr), nous sommes restés concentrés et avons fait de notre mieux à chaque fois. Julian a été incroyable, non seulement il a fait beaucoup d’échappées, mais il a aussi gardé le moral dans l’équipe. Rémi (Cavagna) a fait un bon contre-la-montre qui nous a donné beaucoup de confiance au début de la troisième semaine, tandis que les autres gars ont continué à essayer et à se battre aussi », assure-t-il sur le site de la formation belge avant de revenir sur l'unique victoire de la Soudal Quick-Step lors de ce Tour de France, celle de Kasper Asgreen.

«Nous sommes restés déterminés à faire quelque chose»