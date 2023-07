Tour de France : Le fou rire d’Alaphilippe, cette scène hilarante

Thibault Morlain

Absent du Tour de France 2022, son équipe l’ayant jugé pas en forme suite à sa terrible chute, Julian Alaphilippe est bel et bien présent sur cette édition 2023. Et la cote de popularité du double champion du monde est toujours la même auprès des supporters français et étrangers présents sur le bord de la route. Une ferveur envers Alaphilippe qui a d’ailleurs donné lieu à une scène hilarante avec le compagnon de Marion Rousse.

Ce mercredi, le peloton avait rendez-vous avec un très gros morceau du Tour de France : l’ascension du Col de la Loze. Tous ont vécu un véritable enfer sur les pentes terribles qui se dressaient devant eux. Il n’y avait donc pas de place à la rigolade lors de cette étape du Tour de France. Il n’empêche que Julian Alaphilippe a tout de même eu le sourire aux lèvres ce mercredi. En effet, alors que le coureur de la Soudal Quick-Step s’est prêté au jeu des photos avec ses fans devant le bus de son équipe, le Français s’est retrouvé à avoir un fou rire suite à un commentaire.

« Merci Alain »

C’est la Soudal Quick-Step qui rapporte cette scène hilarante avec Julian Alaphilippe avec comme légende : « Le meilleur moment du jour ». Mais que s’est-il passé pour que le Français ait ce fou rire ? Alors que Julian Alaphilippe a pris la pose avec deux adolescents pour une photo, au moment de remercier le double champion du monde, celui qui a pris le cliché a alors lâché : « Merci Alain ». De quoi alors faire exploser de rire Julian Alaphilippe et qui n’est pas sans rappeler l’initiative de la Fédération Française de la Loose et son désormais mythique « Allez Alain Philippe ».

Best moment of the day: 𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐞 😂#TDF2023 @FFLose pic.twitter.com/BlhdMclCUW — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 19, 2023

