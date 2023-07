Marion Rousse proche du malaise pour Alaphilippe, elle balance

Jean de Teyssière

Véritable star du cyclisme français, Julian Alaphilippe déçoit lors de ce Tour de France. Aucune victoire d'étape, alors que c'était l'un de ses objectifs et une difficulté à terminer les courses. Néanmoins, il peut compter sur sa femme Marion Rousse, consultante sur France Télévisions, qui est un soutien sans faille pour lui, même si elle avoue qu'il est physiquement dur de tenir.

Avant d'être consultant pour France Télévisions , Marion Rousse a été une championne de cyclisme. La native de Saint-Saulve, dans le Nord de la France a été championne de France sur route en 2012. Une carrière bien remplie qui lui permet d'être crédible en tant que consultante, et surtout en tant que directrice du Tour de France Femmes. Lors de ses interventions sur France Télévisions , elle est un soutien total pour le coureur de la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe.

«Le Tour, c'est tellement intense que l'on met de côté le sport et on mange mal !»

Au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs , Marion Rousse dévoile son hygiène de vie, qui change drastiquement lorsqu'elle est sur les routes du Tour avec Julian Alaphilippe et France Télévisions : « Je ne suis jamais dans les extrêmes. C'est important, surtout quand on est maman. Durant le Tour, en revanche, c'est tellement intense que l'on met de côté le sport et on mange mal ! »

«On enchaîne parfois sept heures au micro, ça donne des migraines»