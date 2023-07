Alaphilippe sur le départ, Marion Rousse se lâche en direct

Arnaud De Kanel

L'avenir de Julian Alaphilippe s'assombrit du côté de la Soudal Quick-Step. Le coureur français pourrait bien aller voir ailleurs mais visiblement, ça ne sera pas pour la fin de saison. Marion Rousse, sa compagne, a confirmé des discussions avec Total-Energies tout en rappelant que le double champion du monde avait encore une année de contrat à honorer.

Malgré de multiples attaques, Julian Alaphilippe ne parvient pas à décrocher de victoire d'étape sur ce Tour de France. Ses résultats récents fragilisent sa position chez la Soudal Quick-Step qui, par l'intermédiaire de Patrick Lefévère, ne cesse de lui mettre la pression. Loulou est déjà en contact avec une équipe française et il s'agit du Team Total-Energies. « Je l’ai appelé et j’ai eu son agent. Julian m’a dit qu’il était sous contrat. Il est hors de question que j’achète sa dernière année (2024), donc ça s’est vite arrêté (les discussions) », a déclaré Jean-René Bernaudeau pour Ouest-France. Marion Rousse s'est également prononcée sur l'avenir de son compagnon.

Tour de France : Marion Rousse débarque encore une fois pour Julian Alaphilippe https://t.co/1tecZP0BVo pic.twitter.com/nM9Nq5ChR1 — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Alaphilippe reste évasif

Peu avant le départ de la 10ème étape, Julian Alaphilippe n'avait pas souhaité s'étaler sur la question suite à la déclaration de Jean-René Bernaudeau parues le matin même dans la presse. « C’est un sujet dont je ne m’occupe pas du tout pour le moment. Je suis concentré sur le Tour, c’est bien assez dur », avait-il lâché au micro de France 3 . Marion Rousse était allée dans son sens.

«Il a un contrat à honorer l’année prochaine»