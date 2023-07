Tour de France : Marion Rousse débarque encore une fois pour Julian Alaphilippe

Thibault Morlain

A 31 ans, Julian Alaphilippe est aujourd’hui l’un des plus grands noms du cyclisme français, si ne c’est peut-être le plus grand actuellement. Forcément, on parle beaucoup du coureur de la Soudal Quick-Step, mais également de sa compagne, Marion Rousse. Aujourd’hui consultante sur France Télévisions, elle n’hésite d’ailleurs pas à s’impliquer directement dans la carrière d’Alaphilippe.

En ce mois de juillet, les yeux sont notamment rivés sur le Tour de France, le plus grand événement cycliste de la saison. Alors que la Grande Boucle a pris le départ de Bilbao, un coureur était surveillé de près : Julian Alaphilippe. Absent l’année dernière, son équipe ayant décidé de ne pas le sélectionneur compte tenu de sa condition physique, le coureur de la Soudal Quick-Step est bien là pour l’édition 2023. Le double champion du monde français était alors très attendu et après deux semaines de compétition, c’est finalement compliqué pour Alaphilippe. Un Tour de France lors duquel on parle également beaucoup de Marion Rousse, la compagne de Julian Alaphilippe. Ancienne championne de France, elle est aujourd’hui consultant sur France Télévisions , mais également directrice du Tour de France féminin. Si Marion Rousse a donc ses occupations, elle n’hésite également pas à avoir son mot à dire dans la carrière d’Alaphilippe.

Marion Rousse lui brise le cœur, il craque complétement https://t.co/bWXJfGpGbu pic.twitter.com/4jBervsbIM — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

« Nous avons eu une discussion difficile avec Julian, sa femme… »

Marion Rousse n’est donc jamais très loin de Julian Alaphilippe et Patrick Lefevere, patron de la Soudal Quick-Step, l’a confirmé. Se confiant pour Het Nieuwsblad , il a révélé une discussion au sommet avec la star française… mais aussi sa compagne : « Avant le début de saison, nous avons eu une discussion difficile avec Julian, sa femme (Marion Rousse), le manager Dries Smets et moi-même. En tant que "patron" de l'équipe, je lui ai dit : 'Julian gagne bien sa vie, et donc il faut que ses performances s'améliorent'. Lui-même m'a répondu : 'Oui Patrick, je sais'. Je sais que Julian fait tout ce qu'il peut pour se préparer au mieux depuis des semaines maintenant. On peut juste en conclure que ça n'a pas marché ».

« Si Patrick Lefevere nous écoute… »

C’est d’ailleurs loin d’être la première fois que Patrick Lefevere doit faire avec Marion Rousse. L’an dernier, sur le Tour de France, la compagne de Julian Alaphilippe avait alors glissé un tacle au patron du coureur français. Tandis qu’Alaphilippe n’avait pas été sélectionné pour la Grande Boucle 2022, Marion Rousse avait rebondi sur une déclaration de Christian Prudhomme, directeur du Tour, qui espérait la présence du double champion du monde en 2023 : « Si Patrick Lefevere nous écoute, le message est passé … ».

Marion Rousse et l’avenir de Julian Alaphilippe