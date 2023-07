Tour de France 2023 : Marion Rousse éclipse Julian Alaphilppe !

Jean de Teyssière

Le couple star du vélo français n'en finit plus de faire parler. Julian Alaphilippe, engagé sur le Tour de France 2023 après y avoir été empêché d'y participer l'année passée déçoit par ses performances, lui qui pointe à la 32ème place, à 40'12 du leader, Jonas Vingegaard. Le son de cloche est différent pour Marion Rousse, son épouse, qui cartonne sur France Télévisions, au point d'éclipser son mari lors des étapes.

Julian Alaphilippe débutait le Tour de France 2023 revigoré et pleins d'espoirs, malgré la difficulté de la fin du Critérium du Dauphiné. Le mari de Marion Rousse, la consultante de France Télévisions , visait même des victoires d'étapes sur les premières courses au Pays Basque, mais il n'en fut rien. Tout le contraire de Marion Rousse qui n'en finit plus de faire parler d'elle...

Alaphilippe déçoit...

Les performances de Julian Alaphilippe ne sont pas à la hauteur de ses espérances. On est bien loin de son incroyable Tour 2019 et son cousin et entraîneur, Franck Alaphilippe avait fait un terrible constat : « La journée ne s'est malheureusement pas déroulée comme on l'espérait. Pour l'instant, il lui manque encore ce petit pourcent de performance qui fait qu'il n'est pas présent pour les arrivées et qu'il est en difficulté sur la fin de l'étape. Ce qui intéresse Julian Alaphilippe, c'est la gagne, pas de faire le sprint pour la 6e ou 7e place. Le principal, c'est qu'il arrive à faire la course et qu'il soit présent dans les bonnes échappées. Il est motivé mais il lui manque ce petit quelque chose pour pouvoir gagner. »

Tour de France : Marion Rousse vend la mèche pour l’avenir de Julian Alaphilippe https://t.co/63GdVm0oSb pic.twitter.com/6iQ1DZJ0gC — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

...Rousse ravit !