Cyclisme : Marion Rousse donne la tendance pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors que le10sport.com a analysé que dans le dossier Alaphilippe-Totale Energies, l’essentiel pourrait surtout être entre les mains du double champion du monde, qui dispose encore d’un an de contrat avec la Soudal-Quickstep, les propos de sa compagne Marion Rousse offrent une clé de compréhension du dossier. Décryptage.

En réponse aux interrogations de Ouest-France autour d’une prise de contact effectuée en direction de Julian Alaphilippe, Jean-René Bernaudeau, le patron du Team Total Energies, avait confirmé avoir réalisé des approches, appelées à rester en l’état selon ses dires : « Je l’ai appelé et j’ai eu son agent. Julian m’a dit qu’il était sous contrat. Il est hors de question que j’achète sa dernière année (2024), donc ça s’est vite arrêté (les discussions) ».

Il ne renoncera pas comme ça à sa dernière année chez Soudal-Quickstep

Ces révélations ont tout de même laissé la porte ouverte à un possible deal en fin de saison, sachant que Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, est dans l’idée de chercher preneur pour son champion français, ce qui rend très probable le fait qu’il accepte de le libérer de sa dernière année s’il trouvait un accord avec une nouvelle équipe. En fait, comme analysé par le10sport.com , le réel enjeu dans le dossier Alaphilippe concerne la volonté du Français lui-même : s’il a - a priori - ouvert la porte à l’éventualité de signer dans une équipe française, sera-t-il prêt à renoncer à sa dernière année de contrat pour cela ? C’est loin d’être certain.

« Comme l’a dit Julian, il a un contrat à honorer »