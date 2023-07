Tour de France : Alaphilippe a fait une grande annonce… à sa mère

Thibault Morlain

Très souvent à l’attaque depuis ce début de Tour de France, Julian Alaphilippe n’a toutefois pas été en réussite puisqu’il n’a remporté aucune étape jusqu’à présent. Toutefois, malgré les difficultés du coureur de la Soudal Quick-Step, pas question d’abandonner et de baisser les bras. Alaphilippe aurait d’ailleurs fait une grande annonce à sa mère en ce sens.

Avec son profil de puncheur, Julian Alaphilippe avait possiblement l’occasion de briller lors du départ du Tour de France à Bilbao, mais aussi durant quelques étapes dans les Pyrénées. Le double champion du monde a d’ailleurs tenté sa chance, prenant souvent les échappées, mais ça ne s’est pas soldé par une victoire à la fin. En effet, à chacune de ses tentatives, Alaphilippe n’avait finalement les jambes pour suivre les coups gagnants. Pour les moments, les déceptions se sont donc accumulées pour Julian Alaphilippe sur ce Tour de France, mais le coureur de la Soudal Quick-Step garde encore l’espoir de lever les bras en vainqueur d’ici l’arrivée sur les Champs-Elysées.

« Il me dit qu’il va essayer d’en gagner une »

Julian Alaphilippe est donc toujours en confiance sur ce Tour de France et il l’a annoncé à sa mère. En effet, pour RMC , la maman du coureur français a fait cette révélation concernant ses échanges avec son fils, expliquant : « Julian, je lui envoie des messages le soir, il me dit qu’il est un peu cramé mais qu’il va essayer d’en gagner une. Ça se rapproche ! Est-ce qu’il va gagner une étape ? Oui, il me l’a dit ! » .

« Julian a encore envie »