Tour de France : Alaphilippe galère, son clan fait une énorme promesse

De retour sur le Tour de France après son absence en 2022, Julian Alaphilippe était très attendu sur cette Grande Boucle. Le coureur de la Soudal Quick-Step est d’ailleurs apparu à plusieurs reprises en tête de course jusqu’à présent, sans pour autant l’emporter. Alaphilippe n’a pas les jambes pour suivre les meilleurs. Face à ces déceptions, l’entourage du double champion du monde a réagi.

Julian Alaphilippe n’y arrive pas forcément sur ce Tour de France. Le coureur de la Soudal Quick-Step fait pourtant de gros efforts afin de tenter de prendre les échappées, mais au final, ça bloque pour le Français qui n’arrive pas à suivre. Alaphilippe était pourtant attendu sur ce Tour de France avec notamment des étapes qui étaient censées convenir à son profil de puncheur. Mais pour le moment, le compteur des victoires est toujours bloqué à 0, mais il ne faut pas compter sur Julian Alaphilippe pour baisser les bras.

Cyclisme : La question centrale du deal Alaphilippe-Total Energies https://t.co/DD2w2GTb57 pic.twitter.com/hN4GnKAAIR — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Julian a encore envie »

Cousin et entraîneur de Julian Alaphilippe, Franck Alaphilippe s’est confié au Parisien . S’exprimant sur les difficultés du Français, il a expliqué : « Il lui manque juste un petit quelque chose qui l’empêche de jouer la gagne à l’arrivée. Ensuite, le sprint pour une sixième ou septième place, cela ne l’intéresse pas. Le principal, c’est qu’il arrive à faire la course et prendre les bonnes échappées ». Mais le Tour de France n’est pas terminé et Franck Alaphilippe a alors assuré : « Julian a encore envie. On le reverra vite ».

« Il est toujours présent et c’est le plus important »