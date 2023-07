Tour de France : Coup de tonnerre pour Van Aert ? La réponse de Vingegaard

Thibault Morlain

Alors que le Tour de France est entré dans sa deuxième semaine, la bataille va s’intensifier entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Pour conserver son maillot jaune, le Danois aura besoin des meilleures forces de la Jumbo Visma, à commencer par Wout Van Aert. Mais voilà qu’avant le départ du Tour de France, le Belge avait évoqué la possibilité de quitter le peloton afin d’assister à l’accouchement de sa femme. Qu’en est-il aujourd’hui , Vingegaard a fait le point.

A la lutte pour ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se rendent coup pour coup sur le Tour de France. Dernièrement, c’est le Slovène qui semblait le plus en forme, ayant notamment réussi à gratter de nouvelles secondes sur le Danois, actuel leader de la Grande Boucle, sur les pentes du Puy de Dôme. Mais le Tour de France est encore loin d’être terminé et Vingegaard va encore devoir batailler pour conserver son maillot jaune. Alors qu’il peut notamment compter sur Wout Van Aert comme fidèle lieutenant, l’une des questions est de savoir si le prodige belge restera jusqu’à la fin du Tour.

Tour de France : Marion Rousse vend la mèche pour l’avenir de Julian Alaphilippe https://t.co/63GdVm0oSb pic.twitter.com/6iQ1DZJ0gC — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

« Il ne va nulle part »

En effet, Wout Van Aert attend actuellement un heureux événement puisqu’il va prochainement être papa. Et le coureur de la Jumbo Visma avait évoqué la possibilité de quitter le Tour de France pour assister à l’accouchement de sa femme : « Je n’ai pas l’intention de manquer cela ». Perdre Van Aert serait alors un énorme coup dur pour Jonas Vingegaard dans sa lutte avec Tadej Pogacar, mais pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour. Rapporté par RMC , le maillot jaune du Tour de France a annoncé : « Je peux vous dire qu’il ne va nulle part. Il reste ici avec nous ».

Le duel entre Vingegaard et Pogacar n’est pas terminé

On attend maintenant les prochaines batailles entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pour le maillot jaune du Tour de France. Après 10 étapes, c’est bien le coureur de la Jumbo Visma qui est en tête. Il compte actuellement 17 secondes d’avance sur le Slovène, ainsi que 2 minutes 40 sur le troisième au classement général, Jai Hindley. Mais le Tour de France est encore très loin d’être terminé et dès ce vendredi, le peloton aura de nouveau rendez-vous avec la haute montagne et notamment l’ascension du Grand Colombier. Ça promet donc entre Vingegaard et Pogacar.