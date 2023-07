Tour de France : Pogacar craque, Vingegaard hallucine !

Thibault Morlain

Ce jeudi, le peloton du Tour de France se frottait aux premières grosses ascensions avec notamment un col hors catégorie au programme de cette 5ème étape. Un terrain de jeu qui a profité à Jonas Vingegaard. Tenant du titre, le Danois a attaqué Tadej Pogacar qui n’a pas pu répondre. Un premier événement fort sur ce Tour de France 2023 et à l’arrivée, Vingegaard est revenu sur ce moment.

Depuis le départ du Tour de France à Bilbao, Tadej Pogacar semblait plus fort que jamais. Le Slovène n’hésitait pas à faire rouler son équipe et le forcing que la UAE a fonctionné puisque le double vainqueur de la Grande Boucle avait réussi à prendre de précieuses bonifications et prendre quelques distances avec Jonas Vingegaard, son principal adversaire. Mais ce mercredi, c’est Pogacar qui a montré de sérieux signes de faiblesse. Ne pouvait pas répondre à l’attaque du coureur de la Jumbo Visma, le Slovène a perdu plus d’une minute à l’arrivée de cette 5ème étape du Tour de France.

« On pensait que ce n'était pas l'étape idéale pour moi »

Pour la première fois de ce Tour de France 2023, on a donc vu Jonas Vingegaard à l’attaque et ça a porté ses fruits puisque Tadej Pogacar n’a pas pu suivre la roue du Danois. A l’arrivée, le coureur de la Jumbo Visma s’est confié sur cette attaque fracassante. Rapporté par L’Equipe , il a alors avoué : « On pensait que ce n'était pas l'étape idéale pour moi. Mais quand on a commencé la dernière ascension, j'ai senti que j'avais des bonnes jambes donc j'ai dit à Sepp (Kuss) d'aller vers l'avant, il l'a fait et j'ai décidé d’attaquer. Je ne pensais pas attaquer ? Non. On avait aussi parlé de scénario mais on imaginait que ce serait très difficile à le réussir. Ça aurait été encore plus beau si on avait un gars vainqueur, là ça aurait vraiment été le scénario rêvé ».

« Je voulais le tester un peu »