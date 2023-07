Cyclisme : Van Aert-Vingegaard, un clash qui laissera des traces ?

Alexandre Higounet

Le début de Tour de France a marqué une nette montée de tension chez les Jumbo-Visma, où Wout Van Aert a estimé ne pas avoir été suffisamment soutenu par l’équipe pour remporter la deuxième étape. La relation avec Vingegaard pourrait-elle s’en trouver affectée ? La direction sportive de la formation hollandaise gère le dossier de très près...

A la sortie du documentaire de Netflix début juin sur le Tour de France 2022, Wout Van Aert avait affiché un certain mécontentement devant son contenu, trop axé selon lui sur un éventuel conflit avec Jonas Vingegaard : « J’ai enfin pu y jeter un œil. Cela peut paraît étrange, et pourtant c’est vrai, même si je joue l’un des rôles principaux, je ne savais pas ce qu’on y verrait. C’est assez troublant de voir que le documentaire contient des histoires inexistantes. Pour moi, la série vise l’agitation. Jonas et moi sommes les meilleurs amis. L’accent est mis sur les moments où il est difficile de faire le bon choix, mais il y a aussi tellement de moments où nous nous sommes renforcés l’un et l’autre, où nous avons travaillé ensemble. C’est dommage que cela ait été supprimé... »

Cyclisme : Quelle est la stratégie de Lefévère avec Alaphilippe ? https://t.co/c6Q1sLOWPU pic.twitter.com/BBobtqRDB0 — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Van Aert attendait un geste de Vingegaard...

Quoiqu’en dise Van Aert, les premiers jours de ce Tour 2023 tendent à confirmer l’existence d’un iatus entre les deux hommes tant ils ont marqué une réelle montée de tension, le coureur belge ayant été particulièrement énervé de laisser filer la deuxième étape à force d’avoir à rouler pour Vingegaard, là où le Danois, dans le final, ne l’a pas aidé pour aller décrocher l’étape. Le lendemain, il a déclaré, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « J'étais très décu hier (dimanche) de ne pas avoir gagné, donc j'avais juste besoin d'un peu de temps pour digérer ». En attendant, l’incident a mis le feu à la maison Jumbo-Visma, la direction sportive s’attachant à déminer une situation potentiellement explosive entre les deux champions, sachant qu’il est clair que Vingegaard aura besoin d’un grand Van Aert à ses côtés pour gagner le Tour.

La direction sportive de Jumbo démine