Cyclisme : Lefévère maintient la pression sur Alaphilippe

Alors qu’il espérait pouvoir décrocher une victoire d’étape, et pourquoi pas le maillot jaune, à l’occasion des deux premières étapes vallonnées, Julian Alaphilippe n’a pas été en mesure de suivre les tous meilleurs. Après ces deux étapes, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, n’a pas manqué de maintenir la pression sur le champion français.

Distancé par le groupe des meilleurs lors des deux premières étapes vallonnées du Pays Basque, Julian Alaphilippe n’a pas réalisé le début de Tour de France dont il avait rêvé, lui qui avait clairement coché ces deux étapes inaugurales, qui correspondaient à son profil, avec l’espoir d’y décrocher une victoire et pourquoi pas le maillot jaune.

Lefévère n’a pas cherché à rassurer Alaphilippe

Au final, il n’y a rien eu de toute cela pour le Français, qui est malheureusement plus resté sur le trend de son championnat de France abandonné tôt que de son excellent Dauphiné Libéré. Alors qu’il a abordé le Tour de France mis sous pression par le boss de la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère, qui a souligné à plusieurs reprises depuis le début de saison qu’il attendait beaucoup plus du Français en rapport du salaire qu’il lui versait, Alaphilippe se retrouve un peu dans le dur. Patrick Lefévère, loin de chercher à rassurer son coureur, dont on imagine bien qu’il est le premier déçu de ses prestations, a maintenu le ton général de ses sorties sur le double champion du monde.

« Qu’est-ce que je dois dire ? Bravo ? »