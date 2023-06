Tour de France : Marion Rousse annonce du très lourd pour Alaphilippe

Thibault Morlain

C'est ce samedi 1er juillet que le grand départ du Tour de France sera donné de Bilbao. Les regards seront notamment tournés vers Julian Alaphilippe, qui fait son grand retour sur la Grande Boucle. Sélectionné par la Soudal Quick-Step, Alaphilippe sera très attendu et visiblement, il va débarquer avec une grosse motivation. C'est sa compagne, Marion Rousse qui le dit.

Absent lors du Tour de France en 2022 en raison de son état physique jugé par suffisant par son directeur, Julian Alaphilippe espérait retrouver la plus belle des courses cyclistes en 2023. Le verdict a finalement été rendu il y a quelques jours et la Soudal Quick-Step se présentera bel et bien avec Alaphilippe au début du Tour de France. Le double champion du monde cherchera alors à renouer avec la victoire et pourquoi pas aller chercher le maillot jaune dès le début de la Grande Boucle du côté de Bilbao. Julian Alaphilippe s'est en tout cas préparé en conséquence et la motivation est au rendez-vous.

Cyclisme : Alaphilippe déjà en jaune sur le Tour ? Il lâche une incroyable annonce https://t.co/lvN0BOXcsm pic.twitter.com/pnwD4n9Fpf — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

« Il est motivé comme un cadet »

Compagne de Julian Alaphilippe, Marion Rousse a annoncé la couleur pour le coureur de la Soudal Quick-Step à quelques jours du départ du Tour de France. Dans des propos accordés à RTL , celle qui officie également en tant que consultant sur France Télévisions a assuré à propos d'Alaphilippe : « Il y retourne et c'est le plus heureux du monde (...) Il a envie de retrouver le contact du public, de retrouver sa course et d'y prendre du plaisir, donc il met toutes les chances de son côté. (...) Il a été reconnaître l'étape de Bilbao. Il est parti comme un moine trois semaines en altitude avec son équipe : oui, il est motivé comme un cadet ».

« J'attends avec impatience le Tour de France »