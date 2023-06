Tour de France : Alaphilippe frôle la catastrophe, il sort du silence

Benjamin Labrousse

De retour sur les routes du Tour de France après sa grande absence l’an passé, Julian Alaphilippe espère pouvoir renouer avec le public français dont il est l’un des grands chouchous. Considéré comme l’un des favoris des derniers championnats de France, le coureur de la Soudal Quick-Step a subi une défaillance et a dû abandonner. Pour autant, Julian Alaphilippe semble satisfait de sa préparation.

Samedi, le Tour de France lancera sa 110ème édition depuis le Pays-Basque. Les coureurs s’élanceront ainsi depuis Bilbao dans une première étape promise aux puncheurs. Parmi les meilleurs de cette catégorie de coureurs, Julian Alaphilippe souhaite clairement renouer avec ses admirateurs sur les routes du Tour, après avoir notamment manqué l’édition précédente. Mais dimanche dernier, Alaphilippe ne s’est pas vraiment rassuré en subissant une grosse défaillance lors des championnats de France remportés par Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Victime d’un coup de chaud, le coureur de 28 ans ne s’inquiète pas pour son état de forme concernant le début de la Grande Boucle .

« Le but est bien sûr de remporter une étape »

Dans un entretien accordé au Parisien , Julian Alaphilippe s’est tout d’abord exprimé sur sa préparation d’avant tour. « Je suis déjà très heureux d’être là et je prendrai étape par étape. Le but est bien sûr de remporter une étape. Après, si je peux prendre le maillot jaune, ce sera un rêve. Mais ce sera super dur même si je suis super motivé. En tout cas, ma préparation a été bonne et le petit break que j’ai effectué après Liège-Bastogne-Liège m’a fait beaucoup de bien » .

« Je me sens déjà beaucoup mieux »