Cyclisme - Mercato : Ineos-Evenepoel, toujours à surveiller…

Alors que l’idée circule depuis plusieurs mois, obligeant Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, à s’exprimer sur le sujet dans le courant du printemps, l’hypothèse d’une offensive d’Ineos-Grenadiers pour récupérer Remco Evenepoel en fin de saison, malgré son long contrat avec l’équipe belge, n’a pas perdu en consistance ces derniers temps. Analyse.

Dans le courant du printemps, la rumeur a couru que l’équipe Ineos-Grenadiers envisageait de lancer une grosse offensive pour tenter d’arracher Remco Evenepoel à la Soudal-Quickstep, malgré le contrat long dont dispose le champion du monde avec l’équipe belge. Interrogé sur le sujet à l’époque, le patron de la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère, n’avait pas manqué de réagir, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Vous avez entendu au Giro qu'Ineos Grenadiers souhaiterait racheter le contrat d'Evenepoel ? Il me semble que comme il n'y a pas grand-chose à dire sur la course en elle-même, il faut bien que les gens parlent d'autre chose. C'est toujours comme cela dans un Grand Tour, les commères se rassemblent. Si cela devait arriver, je devrais alors agir en homme d'affaires correct et demander à mes sponsors et à mon propriétaire Zdenek Bakala ce qu'ils en pensent. Mais nous ne devrions pas parler de Remco Evenepoel comme d'une voiture de sport qui serait à vendre ou non. De toute manière, ce n'est pas son style de laisser tomber l'équipe. Donc, si Ineos veut essayer de le recruter, je leur souhaite bonne chance ! »

Le départ quasi acté de Geoghegan Hart vers Lidl-Trek interroge

Pour autant, plusieurs faits amènent à penser que le dossier doit malgré tout être surveillé de près. D’une part, comme le confirme la signature très probable de Tao Geoghegan Hart vers Lidl-Trek, révélée aujourd’hui par le journaliste Daniel Benson, souvent très bien informé, l’équipe Ineos-Grenadiers se déleste de ces leaders. Le départ de Geoghegan Hart apparaît en effet très surprenant alors que l’équipe paraît aujourd’hui en manque de coureurs pour les classements généraux, l’essentiel reposant sur Egan Bernal, dont on ne sait pas encore s’il retrouvera un jour son top niveau même s’il monte en puissance, et sur le vieux Geraint Thomas, qui ne sera pas éternel.

Ineos a l’expertise des grands tours

Dans un tel contexte, l’hypothèse d’une grande offensive en direction de Remco Evenepoel gagne fatalement en consistance car il serait très surprenant que l’équipe Ineos-Grenadiers se retrouve sans leader pour gagner un grand Tour. Financièrement, en se délaissant de certains cadres comme Geoghegan Hart, elle se libère de surcroit une marge de manœuvre car si Evenepoel acceptait l’idée de rejoindre Ineos, ce qui apparaît loin d’être le cas aujourd’hui même si l’équipe britannique peut avancer l’argument de son expertise dans la gestion des grands Tours, il faudrait payer bien sûr un transfert à l’équipe belge.