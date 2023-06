Cyclisme - Tour de France : Pinot affiche ses ambitions !

Alexandre Higounet

Plus on se rapproche du départ du Tour de France, qui s’ouvrira au Pays Basque en fin de semaine prochaine, plus Thibaut Pinot affiche une réelle motivation et ambition de haut niveau, à l’image de ce qu’il a répondu lorsqu’il a été interrogé sur les championnats de France, qui se dérouleront ce dimanche sur un parcours exigeant. Décryptage.

A quelques heures du championnat de France, et à une semaine du Tour de France, Thibaut Pinot semble en pleine confiance et avec une grande motivation. Interrogé par l’ AFP au sujet de la course de dimanche, Thibaut Pinot s’est montré plutôt clair. Le champion vosgien a déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Mon ambition personnelle est simple : c’est de gagner. Après forcément, il y aura une tactique de course et l’important sera de ramener le titre avec l’équipe. Ça va être un circuit très usant. Ça aurait été 200 bornes et seulement la bosse d’arrivée, c’était mort pour moi. Mais avec 4000 mètres de dénivelé, on n’est plus dans le même type de puncheur. On est plus sûr de la résistance. Et quand tu sors comme moi d’un Grand Tour comme le Giro, la distance tu l’as forcément dans les jambes. C’est peut-être le petit avantage que j’aurai ».

Pinot veut frapper un grand coup, c’est clair !

La lecture de la réponse de Thibaut Pinot ne laisse pas de place au doute : alors que le Tour de France va débuter dans une semaine, le coureur de la Groupama-FDJ arrive avec de grandes ambitions. Le fait qu’il acte sa volonté de gagner le championnat de France est là pour le confirmer. Pinot veut frapper un grand coup cet été, entre un excellent classement général et des victoires d’étape, à l’image de ce qu’il a joué au Giro. Il est donc clair qu’il se lancera sur les routes du Tour avec un statut particulier au sein de l’équipe française, où l’on ne voudra surtout pas le brider dans ses ambitions.

