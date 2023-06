Cyclisme - Tour de France : Gaudu-Pinot, l'heure de vérité

Alexandre Higounet

Si elle répond à une logique sportive indéniable, le coureur étant capable de tous les exploits lorsqu’il évolue dans d’excellentes conditions mentales et physiques comme actuellement, la sélection de Thibaut Pinot n’en pose pas moins quelques questions dans le mode de fonctionnement de l’équipe, notamment par rapport au leader désigné David Gaudu. Le championnat de France ce dimanche revêt à ce titre une importance réelle avant le Tour de France. Explication.

Ce dimanche sur les routes du Nord de la France autour de Cassel va se jouer une partition importante pour la Groupama-FDJ. D’une part parce que le championnat de France reste un objectif très prisé par la formation de Marc Madiot, qui l’a souvent emporté ces dix dernières années. D’autre part car l’épreuve pourrait bien servir de répétition générale avant le Tour alors que l’équipe, qui ne manque pas de talents, est en quête de repères dans son fonctionnement.

Gaudu en quête de certitude

En effet, comme analysé précédemment par le10sport.com , en retenant Thibaut Pinot pour le Tour, répondant favorablement à la demande du coureur au sortir de son excellent Giro, le manager répond à une indéniable logique sportive, mais il prend le risque de fragiliser son leader actuel David Gaudu, qui sera forcément mis sous pression par la présence de Thibaut Pinot à ses côtés. Surtout que le petit grimpeur breton sort d’un Dauphiné très inquiétant.

Si besoin, Gaudu roulera-t-il pour Pinot et inversement ?

A ce titre, le championnat de France, au parcours particulièrement exigeant et vallonné, avec deux bosses sur un parcours de 14 kilomètres à effectuer à 16 reprises, donnera des indications claires sur les niveaux de forme de chacun. De plus, il permettra à la direction sportive de mesurer la fluidité de la relation en course entre ses deux leaders. Le cas échéant, Thibaut Pinot sera-t-il en mesure de faire l’effort en faveur de David Gaudu ? De la même manière, le Breton, s’il ne se sent pas des supers jambes pendant la course, acceptera-t-il, éventuellement, de travailler pour Pinot ? La répétition générale qu’offre le championnat de France livrera donc des éléments précis sur les états d’esprit respectifs et sur la fiabilité de l’attelage. Il y a fort à parier que tout cela sera particulièrement surveillé dimanche par le staff de la Groupama-FDJ car si tout se passe bien, cela lancera le Tour de France dans d’excellentes dispositions. Et inversement…