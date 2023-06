Cyclisme - Tour de France : L'espoir secret de Madiot avec Pinot !

Alexandre Higounet

A l’occasion d’une interview accordée à Ouest-France et rapportée par le site cyclingnews.com, Marc Madiot, le patron de la Groupama-FDJ, est revenu sur la participation de Thibaut Pinot au prochain Tour de France. Il en ressort une explication très claire sur le choix du boss de l’équipe française. Analyse.

En milieu de semaine, Marc Madiot, le patron de la Groupama-FDJ, est revenu en détail, dans un entretien accordé à Ouest-France et rapporté par cyclingnews.com , sur son choix de retenir Thibaut Pinot pour le Tour de France, alors que le leadership de l’équipe est occupé par le grimpeur breton David Gaudu. Madiot a mis en avant le seul critère sportif, celui du niveau de forme de Pinot après son excellent Tour d’Italie : « Si Thibaut vient, c’est parce qu’il est physiquement compétitif. Pas parce qu’il s’agit de sa dernière saison. Nous avons réellement essayé d’ignorer tout cela. Je ne voulais pas me reposer sur des choses comme ‘le public le veut’, etc. Ce que je voulais, c’étaient des garanties sportives. Seulement cela ». Madiot explique aussi pourquoi l’équipe a pris un peu de temps avant de répondre favorablement à la requête du coureur : « Je voulais attendre que l’euphorie du Giro retombe. Parce que lorsque vous sortez d’un bon résultat, vous vous dites toujours ‘Je veux y retourner et tout éclater’. Puis quelques jours plus tard, quand la fatigue est là, vous pouvez rapidement ressentir le poids des efforts que vous avez accomplis. Mais nous avons tous été rassurés. Les docteurs l’ont vu aussi ».

Cyclisme : Pinot en situation idéale avant le Tour de France https://t.co/VLUPkI3aUm pic.twitter.com/3VMSwx4DQA — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

« Ce qui a tout changé, c’est qu’il n’a pas vu sa dernière saison comme une tournée d’adieu »

En insistant sur son niveau physique comme unique condition à sa participation, sans évoquer le fait qu’il roule au service du leader David Gaudu, Marc Madiot entérine le fait que Thibaut Pinot aura un statut particulier dans l’équipe, ce qui apparaissait évident à sa sélection tant la Groupama-FDJ ne pouvait se priver de l’opportunité de le voir réaliser un très grand Tour de France. Marc Madiot s’est même montré plus précis par la suite : « Au début de la saison, il n’était pas prévu qu’il fasse le Tour. Quand on a bâti son programme en décembre, on n’a pas parlé du Tour, mais du Giro. Personnellement, je pensais qu’il ferait le Giro, la course qu’il aimait, et qu’il finirait gentiment par la suite. Mais ce qui a tout changé c’est qu’il n’a pas vu sa dernière saison comme une tournée d’adieu ».

C’est pour cela qu’il aura un statut particulier