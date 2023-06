Cyclisme - Tour de France : Il confirme pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

A l’occasion du Dauphiné Libéré, Julian Alaphilippe s’est montré très à son avantage, donnant des gages sur le fait qu’il pourrait arriver tout proche de sa meilleure forme au prochain Tour de France. Sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard, grand directeur sportif de Bernard Hinault, Laurent Fignon et Greg Lemond, confirme qu’on peut attendre le meilleur du Français.

Pour Julian Alaphilippe, la Dauphiné Libéré constituait un passage très important en vue du Tour de France, tant pour se rassurer sur sa condition physique que pour faire diminuer la pression mise sur lui par le boss de la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère. En terminant la course à la dixième place, remportant une étape en costaud, réalisant un chrono solide et franchissant la montagne en compagnie des meilleurs, le leader de l’équipe belge a répondu présent.

Cyclisme : A l’approche du Tour de France, Alaphilippe frappe fort ! https://t.co/yHyzTaWceM pic.twitter.com/BzIW9Bnyuf — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

« Au Dauphiné, le bon Alaphilippe, pas le grand »

A partir de là, est-il dans les dispositions de réaliser un grand Tour de France ? A ce sujet, Cyrille Guimard livre une analyse intéressante à l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , répondant à la question de savoir si l’on avait retrouvé un grand Julian Alaphilippe au Dauphiné : « Non, on a retrouvé le BON Alaphilippe, mais pas le grand. Le grand Julian, il était maillot jaune sur le Tour et gagnait les chronos. Il faut quand même s'en rappeler. Là, il a retrouvé envie de faire du vélo, et ça me fait plaisir. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évacuées et que ça va dans le bon sens. Il aime à nouveau attaquer, aller dans les coups, emmener les sprints, travailler pour les autres... Il a retrouvé tout ça. Mais son meilleur niveau, aujourd'hui je ne pense pas. Il a encore 15 jours pour peaufiner tout ça. Mais une chose est certaine : il sera acteur sur le Tour, et peut-être le meilleur acteur français ».

Guimard croit à un grand Alaphilippe sur le Tour

Sans la garantir, Cyrille Guimard croit à la possibilité que l’on retrouve un grand Alaphilippe sur les routes de juillet. S’il constate, en analyste objectif et implacable, que le Français n’y était pas encore au Dauphiné Libéré, il laisse la porte ouverte à ce qu’il y parvienne d’ici au départ du Tour de France. Quand on connaît la grande expérience du bonhomme, multiple vainqueur du Tour de France comme directeur sportif, que ce soit de Lucien Van Impe, de Bernard Hinault ou de Laurent Fignon, il y a donc matière à être optimiste pour le leader tricolore de la Soudal-Quickstep.