Cyclisme : Gaudu-Pinot, équilibre fragile au Tour de France…

Alexandre Higounet

En retenant finalement Thibaut Pinot sur le Tour de France, Marc Madiot, le boss de la Groupama-FDJ, a pris la décision la plus rationnelle sportivement, a fortiori après le Dauphiné manqué de David Gaudu, mais la plus instable humainement. Les équilibres entre les deux champions devront être surveillés par le staff. Analyse.

A moins de trois semaines du départ du Tour de France, l’équipe Groupama-FDJ a officialisé la présence de Thibaut Pinot, ce qui apparaissait relativement incontournable, tant d’un point de vue médiatique que sportif, à partir du moment où le coureur avait candidaté après son Tour d’Italie très réussi. A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , Cyrille Guimard ne dit pas autre chose : « Ce que j'en retiens, c'est qu'en aucun cas Pinot ne pouvait pas être au départ du Tour. Pour moi c'était acté dès la fin du Giro, de façon plutôt légitime. On a fait 10 jours de comm' là-dessus, mais ça n'avait pas de sens ».

Gaudu est de facto sous pression

Pour autant, en alignant Pinot, Marc Madiot, le boss de la Groupama-FDJ, se met dans une situation humaine nécessitant une gestion très fine. David Gaudu le leader de l’équipe, fragilisé par un Dauphiné-Libéré manqué, et dont on peut se demander s’il n’a pas déjà été perturbé par ces questions lors de l’épreuve iséroise, se retrouve dans une situation difficile à gérer humainement, mis fatalement sous pression par la présence de Thibaut Pinot à ses côtés, dont toute la France rêve qu’il accomplisse un grand Tour pour sa dernière année. Cyrille Guimard, lors de sa chronique sur cyclismactu.net , relève pour sa part : « Je ne m'aventurerai pas à juger le niveau de performance de Gaudu ni aussi celui de Madouas sur ce Dauphiné. Mais je pense qu'il y a quelques tensions dans l'équipe, elles sont patentes. On sait qu'il se passe un certain nombre de choses depuis deux ou trois mois. Ce n'est pas la grande sérénité, il y a trop de problèmes et de pressions sur un plan psychologique pour être libéré et faire sa course normalement ».

« J’ai mon opinion, que je garderai pour moi »