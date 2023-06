Tour de France : Le patron de Pinot balance tout sur sa décision fracassante

Thibault Morlain

Le verdict est finalement tombé ce mardi : Thibaut Pinot sera bien au départ du Tour de France. Alors que des questions se posaient concernant la présence ou non du Français pour la Grande Boucle, Marc Madiot a officialisé sa décision. Pinot disputera donc le Tour pour sa dernière année de carrière et le patron de la Groupama-FDJ s'est expliqué sur cette décision.

C'est le 1er juillet prochain que le départ du Tour de France sera donné de Bilbao. Le début de 3 semaines de compétition pour se battre pour le maillot jaune. Et pour cette édition de la Grande Boucle, on aura bien le droit à la présence de Thibaut Pinot dans le peloton. Alors que le coureur de la Groupama-FDJ prendra sa retraite à l'issue de la saison, il n'était pas certain qu'il soit là pour le Tour de France. Cela sera finalement le cas. En effet, Marc Madiot va emmener Thibaut Pinot aux côtés notamment de David Gaudu. Et dans un entretien accordé au Parisien , le patron de la Groupama-FDJ s'est justifié.

Cyclisme - Tour : Ce signal très favorable pour Alaphilippe https://t.co/avgRmYGuBQ pic.twitter.com/ZHbyPphJBx — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

« Quand tu as un coureur comme Pinot dans ton groupe, tu le prends »

« Est-ce que j'ai pris ma décision pour Pinot ? Oui. Et elle est simple : monsieur Pinot disputera le Tour de France. Et cela pour plusieurs raisons. Il a terminé le Giro en boulet de canon, physiquement et mentalement. Il s’est porté candidat pour le Tour. Et ses tests d’évaluation physiques, qu’il a passés à son retour en France, ont été concluants. Dans cette situation, quand tu as un coureur comme Pinot dans ton groupe, tu le prends. Sa volonté et sa détermination étaient trop fortes pour que je ne l’emmène pas. Comment a-t-il réagi ? Ce n’est pas un grand parleur, vous savez. Il m’a juste dit : « Merci de cette confiance ». C’est sur le vélo que je lui demande de s’exprimer. Maintenant, il s’entraîne en semi-altitude avant les Championnats de France le 25 juin puis le Tour de France dans la foulée », a commencé par expliquer Marc Madiot.

« On va changer un peu la donne sur le Tour »