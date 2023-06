Pinot au Tour de France ? Il répond cash

Arnaud De Kanel

Thibaut Pinot prendra sa retraite à l'issue de la saison. Le coureur franc-comtois est l'un des chouchous du public au même titre que Julian Alaphilippe et une grande partie des amoureux de la petite reine aimerait qu'il participe une dernière fois au Tour de France. Marc Madiot, le patron de la Groupama-FDJ, n'a pas encore tranché.

Au cours de sa carrière, Thibaut Pinot a gagné le cœur des Français. Le coureur de la Groupama-FDJ ne laisse pas insensible les amoureux du cyclisme. Pinot a fait vivre de grandes émotions, les plus marquantes restent sur le Tour de France. Et alors qu'il se retirera du peloton en fin de saison, la suite logique serait qu'il participe une dernière fois à la Grande Boucle comme le réclament ses supporters sur les réseaux sociaux. L'engouement est encore plus grand depuis le Giro où Pinot a terminé à la cinquième position du classement général, preuve qu'il en a encore sous la pédale. Du côté de la Groupama-FDJ, Marc Madiot ne veut pas qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Il prendra la meilleure décision pour son équipe, que ce soit avec Thibaut Pinot, ou non.

«Ce n'est pas le public ni les réseaux sociaux qui vont décider pour moi»

« C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il veuille venir sur le Tour, mais il reste à valider deux ou trois petites choses, à savoir son état physique et son état de récupération, qu'on va pouvoir évaluer dans les prochains jours. En fonction de ça, avec la façon dont on va articuler l'équipe pour le prochain Tour de France, on prendra une décision. Dans l'euphorie du moment, tout le monde a envie de m'entendre dire 'oui oui, Thibaut doit faire le Tour'. Je vais essayer d'être plus pragmatique et de répondre à des questions que je dois me poser en tant que patron d'équipe. Encore une fois, l'idée c'est de construire la meilleure équipe possible. Ce n'est pas le public ni les réseaux sociaux qui vont décider pour moi de la composition. Je ne vais pas être influencé par ça. Après, qu'il y ait des échanges avec les sponsors, c'est normal », a déclaré Marc Madiot sur les ondes de RMC . Thibaut Pinot pourrait venir sur le Tour de France en tant qu'équipier de luxe de David Gaudu qui jouera le classement général.

«Il a dit qu'il était là pour aider l'équipe»