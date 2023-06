Cyclisme : Alaphilippe au top pour le test de la haute montagne !

Alexandre Higounet

Avec sa victoire d’étape dès la deuxième étape lors du Dauphiné Libéré, Julian Alaphilippe a affiché une force physique très solide, laissant augurer le meilleur dans les prochaines semaines. Au passage, il a également refait le plein de confiance. Idéal avant d’aborder la haute montagne à partir de vendredi prochain…

A l’occasion d’une conférence de presse accordée en visio avant le coup d’envoi du Dauphiné Libéré, Julian Alaphilippe n’avait pas caché qu’il rêvait de gagner une étape dans la semaine, ce qui constituait son objectif premier avant de voir ensuite ce qu’il était capable de faire au niveau du classement général, lui qui est capable de bien passer la haute montagne lorsqu’il est au top de sa condition physique. Il avait notamment déclaré dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Je suis là pour faire ma course, donner le maximum sans la calquer sur celles des favoris. Tout le monde sait que le Dauphiné reste la dernière répétition avant le Tour donc c’est une semaine importante pour les favoris du Tour, mais aussi pour tout le monde. Mes ambitions ? Profiter de la course, je suis très content d’être au départ, vraiment. J’ai une grande envie de courir. Je suis super motivé, je me sens frais. J’espère que les jambes seront bonnes. Je serais super content de gagner une étape. Le classement général, je n’y pense pas vraiment mais si je me sens bien au fil des jours, forcément que je donnerai le maximum toute la semaine… »

Tour de France : Grande nouvelle, Alaphilippe lâche un message fort https://t.co/l4wTTM1RQf pic.twitter.com/ZUFv0U8RcB — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Une victoire très importante pour le mental

En remportant la deuxième étape en costaud, Alaphilippe lance son opération Tour de France de la meilleure des manières. Un tel succès démontre d’une part qu’il a bel et bien retrouvé un coup de pédale de haut niveau. La manière dont il laisse sur place un coureur de la trempe de Christophe Laporte, vainqueur lui de deux étapes, en dit long sur sa force. D’autre part, un tel succès le place dans des conditions mentales bien meilleures, non seulement en lui redonnant une grande confiance, mais également en diminuant d’autant la forte pression qui pesait sur ses épaules depuis plusieurs mois, après les déclarations répétées de Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, sur son manque de résultats depuis deux ans. « Je l'attendais depuis un moment cette victoire, je savais qu'elle allait me faire du bien, je profite. Mon objectif était de gagner une étape cette semaine et je suis super content de le faire dès la deuxième journée », expliquait-il après l'arrivée dans des propos rapportés par cyclismactu.net .

En position idéale avant le test de la haute montagne

Désormais, Alaphilippe va pouvoir aborder le nouveau test de la haute montagne dans les meilleures dispositions, avec au moins une victoire au compteur et une position préférentielle au classement général. Si cette fin de semaine se déroule bien, il y aura alors de quoi rêver au meilleur pour les prochaines semaines…