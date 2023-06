Cyclisme - Tour : Alaphilippe, l’heure de vérité approche

Alexandre Higounet

Dans quelques jours, le Dauphiné Libéré va débuter, constituant un passage important pour les coureurs qui préparent le Tour de France. Dans cette optique, la course revêt une importance particulière pour Julian Alaphilippe en quête de confiance alors qu’il va jouer gros sur les routes de France en juillet.

Dans quelques jours, le Dauphiné Libéré va débuter, ouvrant la phase préparatoire des coureurs en vue du Tour de France. Dans sa chronique pour cyclismactu.net , Cyrille Guimard n’a pas manqué de souligner l’importance de ce rendez-vous du début du mois de juin : « Le Dauphiné a toujours été une course importante par le passé, pour les coureurs qui voulaient jouer la victoire sur le Tour de France. Il ne faut pas attendre qu'il nous donne le verdict du Tour, mais il nous donne des orientations. Ça nous permet de sentir qui sera en forme sur le Tour et surtout qui ne le sera pas ».

Cyclisme : Le premier grand rendez-vous d’Alaphilippe se profile https://t.co/XHxYL3q50i pic.twitter.com/wELkp2RQ3j — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Au Dauphiné, il va savoir où il en est

Pour Julian Alaphilippe, qui est en quête de confiance et de sensations et qui va jouer très gros lors du prochain Tour de France, alors que son statut au sein de l’équipe Soudal-Quickstep, et éventuellement son avenir, sont questionnés depuis le début de saison par le patron du team Patrick Lefévère, l’heure de vérité approche inévitablement. Car après une période de préparation intense en altitude du côté des Canaries, après une première phase du côté d’Andorre, le champion français retrouve la compétition et il va rapidement savoir s’il est en bonne voie pour retrouver la grande forme.

Alaphilippe devra être au top dès le départ du Tour

Bien sûr, à un mois du Tour de France, rien n’est encore définitivement joué et s’il s’avère en-deçà du niveau espéré, Alaphilippe aura encore du temps pour monter en puissance. Cependant, compte tenu du profil particulier du Tour cette saison, avec un départ très corsé au Pays Basque et des étapes taillées pour lui, doublé d’un enchaînement très rapide avec le massif pyrénéen, le double champion du monde devra arriver au départ déjà au top de sa forme. A ce titre, il serait tout de même préférable qu’il se montre à son avantage à l’occasion du Dauphiné Libéré.