Tour de France : Grande annonce, Alaphilippe peut jubiler

Arnaud De Kanel

Absent de la Grande Boucle l'année passée, Julian Alaphilippe sera, sauf catastrophe, présent sur les routes du Tour de France. Le double champion du monde pourrait même être le leader de la Soudal-Quick Step. Bonne nouvelle, son statut ne sera pas remis en cause car Patrick Lefévère a annoncé que Remco Evenepoel ne sera pas aligné.

Avec Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe a su conquérir le cœur des Français ces dernières années. Son absence lors de la dernière édition du Tour de France avait fait grand bruit. Mais cette année, le double champion du monde sera bien présent sur la Grande Boucle avec en ligne de mire, des victoires d'étapes et le maillot jaune lors des premiers jours dans le Pays Basque. Bonne nouvelle, les 8 autres coureurs de la Soudal-Quick Step donneront corps et âme pour l'aider car il devrait être le leader de son équipe.

Evenepoel sur le Tour ?

Autre star de l'équipe belge, Remco Evenepoel a connu l'une des premières grosses désillusions de sa carrière il y a deux semaines. Alors qu'il venait de remporter sa deuxième étape sur le Giro et qu'il portait le maillot rose, le champion du monde a été contrait à l'abandon à la suite d'un test positif au Covid-19. Forcément, cela a chamboulé tous ses plans. Immédiatement, une question évidente se posait : sera-t-il aligné sur le Tour de France ? Patrick Lefévère a très vite mis les choses au clair.

Cyclisme - Mercato : AG2R bientôt une option pour Alaphilippe ? https://t.co/eujorpWd80 pic.twitter.com/49sH3gpr4J — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Lefévère dit non