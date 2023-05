Cyclisme - Tour : La Groupama-FDJ tient déjà ses futurs leaders

Alexandre Higounet

Au sein de l’équipe Groupama-FDJ, l’avenir est déjà bien tracé. Derrière Thibaut Pinot, qui va arrêter sa carrière, et David Gaudu, l’actuel incontestable leader pour le Tour de France, la formation de Marc Madiot est déjà parée pour lutter pour le maillot jaune pour les dix prochaines années. Explication.

Alors que Thibaut Pinot, pour sa dernière saison, ferraille avec panache sur les routes du Giro dans l’espoir d’aller chercher une grande victoire d’étape et pourquoi pas un bon classement général si les planètes s’alignent, Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ, a déjà son plan pour la prochaine décennie afin de mener son équipe au sommet sur les grands Tours.

Cyclisme : Clash Pinot-Vaughters-Armstrong, décryptage https://t.co/60cKNDeQ4x pic.twitter.com/rppPgwuePL — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

A la lutte pour le maillot jaune dans les prochaines années

Si David Gaudu, quatrième du Tour de France l’an dernier et excellent deuxième de Paris-Nice en début de saison, est déjà là pour assurer le leadership et la présence de l’équipe au plus haut niveau sur les grands Tours, Madiot prépare déjà le coup d’après, lui qui a fait passer pro en début de saison deux des plus grands espoirs du cyclisme français, dont on espère qu’ils seront en mesure de lutter pour le maillot jaune, à savoir Romain Grégoire et Lenny Martinez. Romain Grégoire a d’ailleurs marqué les esprits la semaine dernière, en allant chercher la victoire finale aux 4 Jours de Dunkerque, après avoir emporté haut la main l’étape reine au Mont Cassel, ce qui pour un élément n’ayant que quelques mois au plus haut niveau, est assez exceptionnel.

« Je crois qu’il y a une machine de guerre »