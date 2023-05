Cyclisme : Clash Pinot-Vaughters-Armstrong, décryptage

Alexandre Higounet

Alors qu’il avait été durement pris à parti sur Twitter par Jonathan Vaughters, le patron de l’équipe Education First, Thibaut Pinot avait répondu en posant une question aussi sereine que dédaigneuse à l’encontre de l’Américain. Quelques heures plus tard, Lance Armstrong a tenu à répondre personnellement à la question du leader de la Groupama-FDJ… Analyse de cette passe d’armes en trois temps.

Ces deux derniers jours, le Tour d’Italie a été marqué par un clash assez violent sur Twitter entre Jonathan Vaughters, le patron de l’équipe EF et Thibaut Pinot. Alors que le grimpeur de l’équipe américaine Ben Healy venait de terminer deuxième de l’étape de dimanche derrière McNulty, Vaughters avait souligné la classe de son coureur, venu féliciter le vainqueur après la ligne, égratignant au passage l’attitude de Pinot deux jours avant, qui avait critiqué l’attitude de Rubio, qui l’avait battu au sprint après être resté dans sa roue les vingt derniers kilomètres, et du coureur de l’équipe EF Jefferson Cepeda, 3ème de l’étape. Vaughters avait notamment lancé deux tweets ravageurs : « Je suis fier que Ben Healy ait félicité le vainqueur et qu'il n'ait pas pleuré dans les médias sur le fait que la vie est parfois injuste. Une grande attitude, une grande personne, un grand coureur ». Puis : « Je ne pense pas que Pinot puisse lire ce tweet à travers ses larmes… »

Sa réaction démontre que Pinot est en grande forme

Pris à partie de la sorte, le Français n’a pas tardé à réagir, répondant stoïquement à Vaughters sur Twitter : « Qui es-tu ? » Et c’est alors qu’un troisième larron est venu s’insérer dans la discussion. Et pas n’importe qui ! Lance Armstrong a en effet répondu à la question de Pinot : « Qui est-il ? Un p… de clown. Au moins sur la base des 30 ans et plus que je le connais ». L'Equipe rappelle à ce titre que Vaughters, qui avait reconnu s'être dopé lorsqu'il était coureur, avait témoigné à l'époque contre Armstrong

Quid de l'intervention d'Armstrong ?

Que penser de cette passe d’armes ? Elle démontre que le leader de la Groupama-FDJ est en forme et prêt à en découdre, qu’il a le gros mental de celui qui est décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Quant à l’intervention d’Armstrong, elle n’a rien de gênant pour Pinot, contrairement à ce que certains ont affirmé. Armstrong saisit l'occasion de ce clash pour envoyer un gros tacle à l'intention de Vaughters. Si de facto son tweet apporte un soutien au Français, cela ne concerne en rien le leader de la Groupama-FDJ.