Cyclisme - Giro : Pourquoi rien n’est perdu pour Pinot !

A l’occasion de l’étape de repos lundi, Primoz Roglic a réagi à l’abandon de Remco Evenepoel et livré son sentiment sur la suite de la compétition, lui qui apparaît désormais bien placé pour la victoire finale. Décryptage des mots du leader slovène de la Jumbo-Visma, qui pourraient ouvrir certaines perspectives à Thibaut Pinot. Explication.

Depuis l’abandon de Remco Evenepoel dimanche soir, la configuration du Giro a fatalement grandement évolué, la course apparaissant beaucoup plus ouverte, ce qui va générer beaucoup de mouvements. On attend notamment que l’équipe Ineos, surreprésentée dans les premières places du classement, mène une sévère campagne de harcèlement en direction de Primoz Roglic.

« Ineos est super fort »

Interrogé dans des propos relayés par cyclismactu.net , le leader slovène de la Jumbo-Visma ne s’y est pas trompé, ciblant notamment les Ineos comme ses rivaux principaux : « Nous essayons de tout garder sous contrôle, mais il faut aussi de la chance. Ineos est super fort. Je suis content qu'il n'y ait pas de contre-la-montre par équipe dans ce Giro. A Rome, tu dois avoir le maillot rose, désormais, chaque étape est une étape clé. Quelles sont mes options tactiques ? J'ai juste besoin d'avoir les meilleures jambes et alors tout est possible. Je serai satisfait si à Rome j'ai tout donné ».

Roglic focalisé sur Ineos et vice-versa…

Au-travers de la réponse du Slovène, on comprend qu’il va principalement focaliser son attention sur la force collective des Ineos. Du côté de la Jumbo-Visma comme de l’équipe Ineos, on anticipe un duel pour les dix prochains jours. Pour un élément comme Thibaut Pinot, en deuxième rideau au général, cela ouvre des perspectives très intéressantes. Il aura obligatoirement l’opportunité d’accompagner les offensives des Ineos en montagne sans avoir à trop rouler, la responsabilité de la course devant être assumée par la formation britannique, et de remonter de cette façon au général pour retrouver les meilleurs sans être plus surveillé que cela… Et ce d’autant plus que le Français n’est pas non plus très loin au classement, ayant un peu plus de 4’30’’ de retard sur Geraint Thomas. A la faveur des grandes étapes de montagne à venir, il pourrait tirer son épingle du jeu.