Cyclisme : Roglic, Thomas, Pinot… Vers un Giro de folie !

Alexandre Higounet

L’abandon de Remco Evenepoel, testé positif au covid 19 dimanche soir, la course au maillot rose apparaît désormais très ouverte. Alors que le champion belge écrasait la concurrence avant son virus, son départ ouvre de nouvelles perspectives, qui laissent augurer de deux dernières semaines de folie dans ce Tour d’Italie. Analyse.

Depuis dimanche soir, le Tour d’Italie a pris une nouvelle tournure. Alors qu’il était dominé largement par Remco Evenepoel, même si Roglic lui avait repris quelques secondes dans l’étape de montagne de samedi, mais sans doute le champion du monde devait déjà ressentir les premiers effets du virus, son abandon pour contrôle positif au covid ouvre complètement la course.

Personne ne domine, une course de mouvements s’annonce

Désormais, la compétition apparaît beaucoup plus ouverte, ce qui devrait ouvrir le champ à de grandes offensives et à une course de mouvements tant ils sont nombreux désormais à pouvoir rêver du maillot rose derrière Primoz Roglic, entre la tenaille Ineos Thomas-Geoghegan Heart, le Portugais Joao Almeida ou Alexander Vlasov. Avant même l’abandon d’Evenepoel, à l’arrivée après le chrono dimanche, Roglic annonçait du mouvement, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « C'est un bon résultat. Je pars souvent lentement, mais je réussis à bien finir. Remco Evenepoel ne nous prend pas beaucoup de temps. Le classement général n’est pas mauvais non plus, Evenepoel a un peu d'avance, mais on est trois juste derrière. Je pense que les prochaines semaines seront très intéressantes ».

Pinot aussi peut en profiter

La course s’annonce donc débridée dans les quinze jours qui viennent, tant aucun coureur ne domine outrageusement la course, ni aucune équipe. Il apparaît certain que les Ineos vont tenter de profiter du duo Thomas-Geoghegan Heart pour harceler Roglic en tentant des coups de loin. Compte tenu de la densité de favoris désormais, ils pourraient de surcroit trouver des alliés de circonstance, comme Joao Almeida. Ce contexte offre également une opportunité intéressante pour Thibaut Pinot, qui même affaibli par une maladie depuis trois jours, n’a pas perdu trop de temps, ce qui en dit long sur son niveau de forme. Bien remis de son coup de froid, le leader de la Groupama-FDJ pourra profiter de cette course de mouvements pour réaliser un ou deux coups de Trafalgar susceptibles de le remettre dans le jeu pour le classement général. Pour lui, rien n’est perdu.