Cyclisme - Giro : Le rêve s’ouvre pour Pinot !

Alexandre Higounet

Au fil des jours, la situation de Thibaut Pinot continue de confirmer que le rêve est possible au Giro. Alors que les grands favoris sortent un peu diminués de la cinquième étape, marqués par des chutes, le leader de la Groupama-FDJ reste lui dans une dynamique parfaite. Les planètes restent pour l’instant alignées pour le Français.

A l’occasion de la cinquième étape du Tour d’Italie, plusieurs chutes ont émaillé la fin de course, mettant au tapis plusieurs grands leaders, dont les deux grands favoris, Remco Evenepoel et Primoz Roglic.

Cyclisme : Thibaut Pinot vise très haut pour le Giro… https://t.co/zyEPw3KHEx pic.twitter.com/nl9bPPSEI6 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Evenepoel diminué après sa chute

Au soir de l’étape, le champion du monde belge a confié rapidement à Sporza , dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je souffre beaucoup, mais ça va. On verra ». Plus tard, le médecin de l’équipe, Toon Cruyt, a confirmé, dans une déclaration relayée par cyclismactu.net : « Après le premier accident, les choses semblaient aller bien pour Remco, et c'était un grand soulagement. Le problème, c'est que suite à sa deuxième chute, il souffre beaucoup du côté droit. Il a un hématome et a aussi quelques problèmes au sacrum. Espérons qu'avec un bon massage et un traitement ostéopathique suivi d'une bonne nuit de repos, les choses iront mieux. On en saura plus jeudi matin, mais ce qui est sûr, c'est que la 6e étape sera difficile pour lui ».

Pinot est passé au travers des gouttes