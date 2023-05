Cyclisme : Pinot en position idéale avant le Giro…

Alexandre Higounet

A l’occasion d’une conférence de presse, Thibaut Pinot s’est exprimé sur ses ambitions pour le Tour d’Italie, qui va débuter demain. Et comme analysé précédemment par le10sport.com, il ne s’interdit pas de jouer le classement général en plus des étapes. Il est pour cela dans une position idéale. Explication.

A l’occasion d’une conférence de presse tenue en milieu de semaine, Thibaut Pinot s’est exprimé sur sa situation et sur ses ambitions à quelques heures du départ du Tour d’Italie, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Physiquement, je me sens plutôt bien. Après mentalement, ma 5e place sur le Tour de Romandie ne change pas grand-chose pour moi. Je suis motivé pour faire la plus belle course possible, après c'est la course qui décidera. Je vais donner le meilleur de moi-même sur chaque étape et on verra jusqu'où ça pourra me mener à Rome, tout simplement. »

Cyclisme : Le général ou les étapes pour Pinot au Giro ? https://t.co/udvO58Lweo pic.twitter.com/VTC398OPLc — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

« Je vais me battre pour le général »

Le leader de la Groupama-FDJ a également répondu à une question plus précise sur sa position par rapport au classement général : « Les victoires d'étapes ou le classement général ? Comme je l'ai dit, je vais donner le meilleur de moi-même en essayant d'être le plus près des favoris (Primoz Roglic et Remco Evenepoel). Je vais prendre la course au jour le jour. Pour le classement général, je vais me battre chaque jour, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre... Je peux me battre pour le général et un jour viser une belle victoire d'étape ».

Tant qu’il avance masqué…