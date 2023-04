Cyclisme : Jumbo prévoit une domination de Pogacar et Vingegaard

Alexandre Higounet

Dans le courant de la semaine dernière, la Team Jumbo Jumbo Visma a officialisé la prolongation de contrat de Jonas Vingegaard jusqu’en 2027, lui dont le bail prenait fin pour l’instant en 2024. La longueur du nouveau contrat signé par le champion danois, fait rare dans le cyclisme de haut niveau, apporte un éclairage sur la façon dont l’état-major de l’équipe hollandaise envisage les prochaines années, notamment sur le Tour de France. Analyse.

Il y a quelques jours, le Team Jumbo-Visma a officialisé la prolongation de son leader danois Jonas Vingegaard, qui était pour l’instant lié avec l’équipe hollandaise jusqu’en juin 2024. Désireux de sécuriser sa situation dans l’équipe pour une longue durée, les dirigeants de la Jumbo ont fait signer un très long contrat au dernier vainqueur du Tour de France, jusqu’en 2027.

« Cela me donne une tranquillité d’esprit »

Jonas Vingegaard s’est félicité de cette prolongation dans des propos rapportés par cyclingnews : « J’ai effectué un parcours fantastique avec l’équipe, qui m’a supporté dans toutes les circonstances pour devenir le coureur que je suis aujourd’hui. (…) Nous allons définitivement atteindre un niveau encore supérieur ensemble. Je suis impatient de continuer à grandir à l’intérieur de l’équipe (…) Mon but sera de remporter beaucoup d’autres courses, au Tour mais aussi dans d’autres courses à venir. Cela veut tout dire pour moi de savoir que je serai dans l’équipe pour les cinq prochaines années. Cela me donne une tranquillité d’esprit pour me concentrer encore plus sur mes objectifs ».

Jumbo s’est aligné sur UAE...