Tour de France : Le choc est lancé, Vingegaard lâche une réponse fracassante à Pogacar pour 2023

Victorieux sur le Tour de France cette année, Jonas Vingegaard devrait, encore, privilégier la Grande Boucle au Giro la saison prochaine. Sur les routes de France, le Danois devrait faire face au Slovène Tadej Pogacar son plus sérieux concurrent, qui n’a pas caché ses ambitions. Mais cette opposition n’effraie pas le tenant du titre.

Le Tour de France 2022 a été marqué par la rivalité entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. On avait longtemps pensé à une troisième victoire de suite pour le Slovène. Mais cette course a basculé le 13 juillet dernier, lors de la montée du Col de Granon. Victime d’une grosse défaillance, Pogacar a laissé filer Vingegaard vers la victoire de l’étape. Il ne le savait pas encore, mais l’avance prise par le Danois était bien décisive. Vingegaard remportait le Tour de France quelques jours plus tard et fût accueilli comme un héros national dans son pays.

Pogacar annonce la couleur

Le Tour de France 2023 devrait être le théâtre de la revanche. Les deux coureurs donnent leur priorité à cette course et arriveront au pays avec d’énormes objectifs. « Je ne sais pas quand je vais faire le Giro. C'est une course que j'aime beaucoup et qui m'intéresse, mais les circonstances m'obligent à privilégier pour le moment le Tour de France, que je veux regagner » avait déclaré Pogacar lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

Jonas Vingegaard: “Iedere keer als ik kijk, wordt het Tourparcours beter”https://t.co/OXaFSy1XVy🇩🇰 #wielrennen #koers #cycling #Vingegaard #TDF @LeTour via @ridemagazinenl pic.twitter.com/bYo53hEW24 — WielerFlits.nl (@WielerFlits) December 18, 2022

« Je veux retourner sur le Tour »

Ce dimanche, Jonas Vingegaard a répondu à Pogacar. Il a, tout d’abord, confirmé sa présence sur le Tour de France. « Je veux retourner sur le Tour. Ce sera très spécial de débuter une grande épreuve avec le dossard de numéro un sur le dos. J’ai vu que le Giro a suffisamment de kilomètres de chrono, ce qui pourrait me convenir mais sinon je n’ai pas regardé le parcours du Tour d'Italie » a avoué le Danois.

« Le Tour de France 2023 me convient très bien »