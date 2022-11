Tour de France : Battu par Vingegaard, Pogacar annonce du lourd pour 2023

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, Tadej Pogacar est tombé sur plus fort que lui lors de la dernière édition. Le Slovène n'a rien pu faire face à la malice et à la grande forme de Jonas Vingegaard. Une troisième victoire sur la Grande Boucle sera l'un de de ses grands objectifs en 2023. Mais le Slovène vise aussi quelques victoires dans les Classiques.

Tadej Pogacar a été détrôné. Vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, le Slovène est tombé de son piédestal en juillet dernier, battu par Jonas Vingegaard. Sa défaillance lors de la montée du Col de Granon lui aura été fatale. Il a terminé finalement à la deuxième place, à 2 minutes et 43 secondes de son rival danois. Malgré cet échec, Pogacar aura remporté de nombreuses courses durant cette année 2022. Vainqueur du Tour des Émirats arabes unis, de Slovénie, de Lombardie ou encore de Tirreno-Adriatico, le coureur de 24 ans espère faire mieux en 2023.

Giro, Tour de France... Pogacar a tranché

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Tadej Pogacar a annoncé qu'il allait, encore une fois, donner la priorité au Tour de France plutôt qu'au Giro. « Je ne sais pas quand je vais faire le Giro. C'est une course que j'aime beaucoup et qui m'intéresse, mais les circonstances m'obligent à privilégier pour le moment le Tour de France, que je veux regagner » a confié le Slovène.

Pogacar annonce ses objectifs pour la prochaine saison

Mais le Tour de France ne sera pas son seul objectif de l'année. « Il y a trois courses que je n'ai pas encore gagnées, mais qui me tiennent à cœur. J'ai l'envie d'améliorer ma quatrième place au Tour des Flandres et j'aimerais aussi me battre pour la victoire à Milan-San Remo. Et puis il y a le Championnat du monde, une course que j'aimerais gagner et que je vais viser l'été prochain » a-t-il annoncé.

« Le cyclo-cross ? Ce n'est pas dans mon programme »