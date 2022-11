Cyclisme : L’énorme sortie de Pogacar sur Evenepoel

Thibault Morlain

En 2022, Remco Evenepoel a éclaboussé la planète cyclisme de son talent. A seulement 22 ans, le Belge de la Quick-Step Alpha Vinyl a remporté le Tour d’Espagne et le titre de champion du monde. De quoi faire de lui un sérieux prétendant pour le Tour de France dans les années à venir. Peut-être même dès 2023. Cela sera donc un grand rival pour Tadej Pogacar qui se méfie au plus haut point d’Evenepoel.

Après le duel entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard lors du Tour de France en 2022, on attend avec impatience 2023 pour revoir les deux coureurs se livraient une nouvelle bataille. Mais voilà qu’il pourrait bien falloir ajouter un troisième candidat au maillot jaune : Remco Evenepoel. A 22 ans, le Belge est le nouveau crack du cyclisme mondial et il l’a bien montré cette saison. Vainqueur de la Vuelta et des Mondiaux, Evenepoel a montré tout son talent. Désormais, on l’attend sur le Tour de France, où il pourrait donc être un sérieux rival pour Pogacar et Vingegaard.

« C’est tout simplement un très bon coureur »

A l’occasion d’un entretien accordé à Cycling News , Tadej Pogacar s’est d’ailleurs confié sur le phénomène Remco Evenepoel. Et comme tout le monde, le double vainqueur du Tour de France est impressionné par le crack de la Quick-Step Alpha Vinyl : « C’est tout simplement un très bon coureur. Je pense qu’il a aussi de bons gènes. Il est très aérodynamique sur son vélo, capable de développer beaucoup de watts et il est très fort physiquement et mentalement. Il est difficile à battre. Lorsque nous avons roulé l’un contre l’autre cette saison, il était bien meilleur que moi dans les courses d’un jour, alors que j’ai gagné sur Tirreno-Adriatico ».

« Il est déjà très fort, peut-être même plus fort que moi »