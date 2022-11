Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe s’enflamme totalement pour son successeur

Publié le 9 novembre 2022 à 20h35

Thibault Morlain

Champion du monde en 2020 et en 2021, Julian Alaphilippe rêvait d’un triplé. Malheureusement, n’étant pas dans la meilleure des formes en 2022, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl n’a pas pu conserver son maillot arc-en-ciel. Et c’est son coéquipier, Remco Evenepoel qui a récupéré cette tunique. De quoi ravir au plus haut point Alaphilippe.

L’année 2022 n’a clairement pas été simple pour Julian Alaphilippe. Mais au milieu de tous les pépins, le compagnon de Marion Rousse avait un ultime objectif : conserver son titre de champion du monde. Sacré en 2020 et 2021, le Français pouvait prétendre à faire le triplé. Cela ne s’est finalement pas réalisé. Et c’est finalement son coéquipier au sein de la Quick-Step Alpha Vinyl qui lui a volé la vedette. A 22 ans, le Belge, nouvelle coqueluche du cyclisme mondial, a impressionné tout le monde, remportant ainsi son premier titre de champion du monde.

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour 2023 https://t.co/RtVjAb97SL pic.twitter.com/xzxDdVNZeQ — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« C’est le meilleur coureur pour s’emparer du maillot arc-en-ciel »

Remco Evenepoel a donc succédé à Julian Alaphilippe au palmarès des championnats du monde. Et malgré la perte de son maillot arc-en-ciel, le Français est ravi que ce soit son coéquipier de la Quick-Step Alpha Vinyl qui le porte désormais. « Je suis super heureux pour lui. Il a fait quelque chose de vraiment spécial. Je suis fier de lui et il a vraiment mérité ce maillot. Quand on voit sa saison, c’est le meilleur coureur pour s’emparer du maillot arc-en-ciel », a d’abord expliqué Alaphilippe pour les médias de la Quick-Step Alpha Vinyl.

« Un Remco incroyablement fort »