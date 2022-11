Cyclisme

Cyclisme : Pogacar, Vingegaard… La razzia annoncée de Julian Alaphilippe

Publié le 5 novembre 2022 à 04h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphilippe a souffert cette année, au sens propre, mais aussi au sens figuré. Auteur de deux lourdes chutes ces derniers mois, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl était bien loin de son meilleur niveau. Mais selon Cyrille Guimard, ancien sélectionneur de l'équipe de France, le Français pourrait mettre tout le monde d'accord en 2023.

L'année 2022 est à oublier pour Julian Alaphilippe. Le Français avait chuté lourdement lors de Liège-Bastogne-Liège. Un tournant dans sa saison, puisqu'il avait, par la suite, loupé le Tour de France. Quelques mois plus tard, il perdait l'équilibre à la Vuelta. Tombé sur l'épaule, Alaphilippe avait été contraint de déclarer forfait. Dernier acte de sa saison catastrophique, les Championnats du monde. Loin d'être à son meilleur, il a cédé son titre de champion du monde à son coéquipier chez Quick-Step Alpha Vinyl, Remco Evenepoel. Mais selon Cyrille Guimard, la saison 2023 pourrait être celle de Julian Alaphilippe.

Lors d'un entretien accordé à Cyclism Actu , il a annoncé qu'Alaphilippe devrait retrouver les sommets l'année prochaine. « Il faut quand même rappeler qu'il a vécu une année plutôt difficile, avec de vraies grosses gamelles, comme à Liège mais aussi déjà aux Strade Bianche, sans oublier le Tour d'Espagne. Une année compliquée qui doit le faire un peu gamberger dans sa tête. Est-ce qu'il va retrouver sa niaque, son envie, son explosivité ? Il faudra d'abord qu'il passe un très bon hiver, je crois qu'il en est conscient. Et s'il revient à son meilleur niveau... Vous savez, Julian Alaphilippe à son meilleur niveau, il peut tout gagner » a-t-il déclaré.

Cyrille Guimard n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Alaphilippe, qui pourrait mettre la main sur plusieurs Classiques Flandriennes. « C'est un coureur qui a une telle énergie, un tel dynamisme. Les Flandriennes, ça peut très bien lui convenir. C'est un ancien cyclo-crossman, donc les pavés ce n'est pas ce qui va le déranger ! Il sait tout faire, il va suffisamment vite pour pouvoir l'emporter dans un petit groupe après 250 km très difficiles, il sait s'économiser sur les parties plus techniques...Donc pourquoi pas ! Le Tour des Flandres lui convient très bien, mieux que Paris-Roubaix, et encore » a-t-il déclaré.

