Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Après son calvaire, Alaphilippe annonce la couleur pour 2023

Publié le 30 octobre 2022 à 00h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphilippe n’était pas présent au Palais des Congrès pour assister à la présentation du Tour de France 2023. Mais le coureur tricolore, aux qualités de puncheurs, pourrait bien s’épanouir lors de la prochaine édition, notamment lors des trois premières étapes au Pays Basque. Discret ces derniers jours, il est sorti du silence et a dévoilé ses ambitions.

L’année 2022 est à oublier pour Julian Alaphilippe. Alors qu’il nourrissait de grands espoirs à l’approche du Tour de France, le coureur avait lourdement chuté lors du dernier Liège-Bastogne-Liège. Le verdict des médecins était terrible : une fracture à une omoplate et un pneumothorax. Hors de forme, il n’avait pu participer à la Grande Boucle. Alaphilippe a, par contre, disputé la Vuelta dans un rôle d’équipier, mais là encore, une grave chute l’a empêché d’aller au bout de la course. Pour couronner le tout, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a été dépossédé de son titre de champion du monde par Remco Evenepoel, son équipier.

Tour de France : Une grande annonce est lâchée pour Alaphilippe https://t.co/FSDz4T8iXJ pic.twitter.com/VMKTiVqEjF — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

« Ce Tour peut lui convenir, à condition qu’il soit à 100 % »

Alaphilippe veut tourner la page au plus vite pour aborder 2023 sous les meilleurs hospices. Comme souvent, le Tour de France devrait être l’un de ses grands rendez-vous de sa saison. Le tracé de la prochaine édition a été dévoilé l y a quelques jours et offre un parcours favorable au Français. « Oui ce Tour peut lui convenir, à condition qu’il soit à 100 %. Les étapes au Pays Basque peuvent lui permettre de prendre le maillot jaune. Le début est effectivement bien pour ses qualités. Je trouve même qu’une partie du parcours correspond à celui de 2019 où il avait porté le maillot jaune pendant 15 jours. On va en parler avec lui... mais pas aujourd'hui » a déclaré son manager Patrick Lefevere.

Des premières étapes favorables à Alaphilippe

Même son de cloche chez Christian Prudhomme, patron du Tour de France. « On peut donc s'attendre à tout. On sait surtout qu'un formidable puncheur en grande forme pourra s'exprimer. Genre Julian Alaphilippe ? (rires). Oui, il pourra être dans le jeu » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Equipe.

« La première semaine du prochain Tour de France est idéale pour les puncheurs »