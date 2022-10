Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Après les polémiques, Marion Rousse lâche ses vérités

Publié le 28 octobre 2022 à 06h35

Ce jeudi, les parcours du Tour de France masculin et féminin ont été dévoilés à Paris. Directrice de la course féminine, Marion Rousse aborde cette deuxième édition avec énormément d'enthousiasme. L'ancienne cycliste s'est prononcée sur le tracé et espère se servir des erreurs commises cette année pour proposer un meilleur spectacle.

Pour la seconde édition du Tour de France Femmes avec Zwift, Marion Rousse a gardé la même formule. Huit étapes pour un parcours long de 956 km. Programmé du 23 au 30 juillet prochain, cette course arrivera à Pau, une ville qui a accueilli à de nombreuses reprises le Tour de France masculin. Critiquée lors de la dernière édition en raison des nombreuses chutes, mais aussi du manque de suspense, Marion Rousse s'est livrée sur ce tracé au micro de France Info.

Marion Rousse se livre sur le parcours du Tour de France 2023

« Comme l'année dernière, c'est un parcours qui correspond à pas mal de coureuses différentes. L'idée est qu'on monte en pression vers la fin et qu'on garde le plus de suspense possible. Quand tu regardes le tracé, il y a des étapes qui paraissent plates, mais finalement c'est un parcours qui est presque plus dur que l'année dernière car, chaque jour, il peut se passer quelque chose » a confié Marion Rousse, qui espère un Tour de France relevé.

« C'est le rêve de tous les organisateurs d'essayer de garder le suspense jusqu'au dernier jour »

« C'est le rêve de tous les organisateurs d'essayer de garder le suspense jusqu'au dernier jour : en année deux, on a tiré quelques conclusions puisqu'on a envie de garder le suspense jusqu'au bout. C'est toujours particulier de tracer un parcours. Il ne faut pas qu'il soit trop dur car ça n'incite pas à bouger avant » a déclaré la directrice du Tour de France féminin.

« On s'est aussi appuyés sur ce que nous ont dit les coureuses l'année dernière »