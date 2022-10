Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Vers un incroyable coup de tonnerre pour Vingegaard en 2023 ?

Publié le 22 octobre 2022 à 02h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur du dernier Tour de France devant Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard s'est fait discret ces dernières semaines. Le coureur danois a décidé de se reposer et de passer du temps avec sa famille avant de faire son retour au Tour de Croatie. Que lui réservera l'année 2023 ? Son équipe a commencé à se pencher sur son programme et une énorme surprise pourrait apparaître.

Jonas Vingegaard a été mis en lumière lors du dernier Tour de France. Le Danois a tenu la dragée haute au tenant du titre, Tadej Pogacar, jusqu'à lui chiper sa place sur la plus haute marche du podium. Au sommet à seulement 25 ans, le coureur de la Jumbo-Visma a du s'habituer à la notoriété. Une période loin d'être facile pour Vingegaard, qui avait évoqué son mal-être. « Quand vous gagnez le Tour, vous vivez une sorte d'explosion mentale » avait-il confié, avant de nuancer ses propos dans un entretien à L'Equipe.

🚴‍♂️ OPTARÍA POR EL GIRO DE ITALIA 🤨Jonas Vingegaard duda en defender el título del Tour de Francia en 2023https://t.co/fgNEx6UKRc — MARCA Claro Colombia (@MarcaClaroCol) October 21, 2022

« Je suis resté chez moi pour souffler un peu après le Tour »

« J'ai vu que certains pensaient que j'avais fait un burn-out, mais non, ce n'est pas le cas. Je suis juste resté chez moi pour souffler un peu après le Tour. (…) Aucune raison de s’inquiéter ? Je comprends qu'on ait pu se poser des questions après avoir lu toutes ces choses préoccupantes à mon sujet dans la presse. Certains se sont sans doute sentis désolés pour moi, mais je vais bien. À vrai dire, c'était plutôt sympa d'avoir une si longue pause après le Tour. Les occasions de faire un tel break pendant la saison sont rares. Sportivement, c'était la meilleure chose à faire » avait déclaré Vingegaard.

Vingegaard sur le Tour de France en 2023 ? « Ce n'est pas encore décidé »

Depuis, Vingegaard a fait son retour, avec succès, au Tour de Croatie. La suite ? Son manager Marijn Zeeman s'est prononcé sur la prochaine saison et a jeté le trouble sur sa participation au prochain Tour de France. « Evidemment si tu gagnes le maillot jaune, tu le défends l'année suivante. C'est donc évident, mais ce n'est pas encore décidé. Jonas est toujours en vacances et quand il reviendra, j'aimerais aussi entendre ses idées. Je veux d'abord en discuter avec lui et les autres entraîneurs. Il n'a jamais couru le Tour d'Italie, donc c'est aussi une option s'il le souhaite » a-t-il déclaré lors d'un entretien à Vélo News.

« Je ne pense pas que je doive défendre mon titre sur le Tour, mais je le veux »