Tour de France

Tour de France : Dépression, burn-out… Vingegaard se lâche sur son calvaire

Publié le 8 octobre 2022 à 16h35

Thibault Morlain

Il y a quelques mois de cela, Jonas Vingegaard se trouvait sur le plus haute marche du podium sur les Champs-Elysées, maillot jaune sur les épaules, venant de remporter le Tour de France. Mais le retour à la réalité a été compliqué pour le Danois, qui avait fait part de ses difficultés. Toutefois, face à l’ampleur de ses propos, Vingegaard a tenu à mettre les choses au point sur sa situation.

Jonas Vingegaard a donc réussi à prendre le meilleur sur Tadej Pogacar lors du dernier Tour de France. C’est ainsi le Danois de la Jumbo Visma qui s’est imposé. Un succès qui n’a toutefois pas été simple à digérer pour le principal intéressé. En effet, Vingegaard avait fait une sortie fracassante quelques jours plus tard, assurant : « Quand vous gagnez le Tour, vous vivez une sorte d'explosion mentale ». On disait alors le vainqueur du Tour de France au bord du burn-out, de la dépression…

« Les médias en ont vraiment trop fait »

Qu’en est-il réellement de l’état mental de Jonas Vingegaard depuis sa victoire au Tour de France ? Pour L’Equipe , le Danois a fait le point, assurant notamment : « Ç'a été exagéré. Les médias en ont vraiment trop fait. Ce n'était pas aussi grave que ça en avait l'air. J'avais simplement besoin d'un peu de repos, mais ce n'était pas comme si j'avais complètement explosé dans la tête. J'ai vu que certains pensaient que j'avais fait un burn-out, mais non, ce n'est pas le cas. Je suis juste resté chez moi pour souffler un peu après le Tour. (…) Aucune raison de s’inquiéter ? Je comprends qu'on ait pu se poser des questions après avoir lu toutes ces choses préoccupantes à mon sujet dans la presse. Certains se sont sans doute sentis désolés pour moi, mais je vais bien. À vrai dire, c'était plutôt sympa d'avoir une si longue pause après le Tour. Les occasions de faire un tel break pendant la saison sont rares. Sportivement, c'était la meilleure chose à faire ».

« Je me sens bien, heureux »