Tour de France : Vingegaard et Pogacar face à un énorme danger en 2023 ?

Publié le 4 octobre 2022 à 14h35

Thibault Morlain

Après le Tour de France 2022, on attend avec impatience l'édition 2023 pour revoir Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se livrer bataille pour le maillot jaune. Mais voilà qu'il pourrait bien falloir rajouter un 3ème élément à l'équation : Remco Evenepoel. Tout juste sacré champion du monde, le Belge a lâché une grande pour la prochaine Grande Boucle.

Profitant d'un coup de moins bien de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en a profité pour récupérer le maillot jaune. Le Danois ne l'a ensuite plus lâché, le ramenant sur les Champs-Elysées remportant ainsi le Tour de France 2022. Le duel entre Pogacar et Vingegaard aura été intense et on attend maintenant 2023 pour voir la prochaine explication entre le coureur de l'équipe UAE et celui de la Jumbo Visma. Mais voilà que la concurrence pourrait être plus rude que prévu pour les deux favoris du Tour. En effet, l'année prochaine, il n'est pas exclu que l'on voit Remco Evenepoel, récent vainqueur de la Vuelta et sacré champion du monde, prendre le départ du Tour de France.

« Cela peut prendre beaucoup de temps pour atteindre son rêve »

Devant les performances de Remco Evenepoel ces dernières semaines, on réclame à le voir désormais sur le Tour de France, la plus prestigieuse des courses. A ce propos, Patrick Lefevere, patron de la Quick-Step Alpha Vinyl avait lâché : « Si ça ne tient qu'à moi, Remco ne disputera pas le Tour de France avant 2024 ».



Pour autant, de son côté, Remco Evenepoel n'écarte rien concernant le Tour de France, y compris une présence en 2023. Le coéquipier de Julian Alaphilippe a en effet expliqué, rapporté par L'Equipe : « Je sais qu'après mon succès en Espagne, il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui veulent me voir très vite sur le Tour de France. Mais, je reste très calme par rapport à cela. Il faut avancer pas à pas. Avec l'équipe, on a un plan. Et, comme ce fut le cas cette année, nous n'avons jamais changé ce plan. Je n'ai que 22 ans et beaucoup d'années devant moi. La Vuelta a été un grand pas vers mon grand rêve de remporter le Tour. Mais cela peut prendre beaucoup de temps pour atteindre son rêve ».

