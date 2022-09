Cyclisme

Coup de tonnerre pour ce coéquipier d’Alaphilippe ? La réponse

Publié le 29 septembre 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Coéquipier de Julian Alaphilippe au sein de la Quick-Step Alpha Vinyl, Remco Evenepoel est le nouveau crack du cyclisme. Un talent qui attire forcément des convoitises. Ainsi, ces dernières heures, il a été question d’un intérêt de la formation INEOS Grenadiers pour le nouveau champion du monde et le récent vainqueur de la Vuelta. Face à cette information, Patrick Lefevere a tenu à mettre les choses au point.

Si Julian Alaphilippe a fait les beaux jours de la Quick-Step Alpha Vinyl ces dernières saisons, les projecteurs sont désormais braqués sur Remco Evenepoel. Le Belge est la nouvelle sensation du cyclisme mondial. Il a d’ailleurs démontré tout son talent lors du Tour d’Espagne, qu’il a gagné, et lors de son sacre aux Championnats du Monde. Avec Evenepoel, sous contrat jusqu’en 2026 la Quick-Step Alpha Vinyl a donc un avenir radieux. A moins qu’une formation réussisse à chiper le coéquipier d’Alaphilippe. Telle serait en tout cas la volonté d’INEOS Grenadiers selon les derniers échos. Mais c’est sans compter sur Patrick Lefevere, le patron de la formation belge.

« 0% »

A l’occasion d’un entretien accordé pour Het Nieuwsblad , Patrick Lefevere a clairement annoncé la couleur concernant l’interêt d’INEOS Grenadiers pour Remco Evenepoel : « Tout est toujours à vendre, mais donnez-moi une raison pour laquelle notre patron vendrait son équipe à un autre milliardaire ? Cela n'arrivera pas. C'est trop stupide pour que j'ai besoin de le dire. S'il n'y a pas une très petite chance ? 0%. Pour moi, c'est non négociable ».

« J'ai signé des contrats pour cinq ans »