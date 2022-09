Cyclisme

Alaphilippe perd son titre, du lourd est annoncé pour 2023

Publié le 26 septembre 2022 à 04h35 par Dan Marciano

Champion du monde en 2020 et 2021, Julian Alaphilippe ne portera pas le maillot arc-en-ciel l'année prochaine. Le coureur français n'a rien pu faire face à Remco Evenepoel, qui surfe sur sa victoire à la Vuelta il y a quelques semaines. Pas de regrets pour Alapahilippe et son manager Thomas Voeckler, qui donne déjà rendez-vous en 2023.

Jamais deux sans trois ? Double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe espérait un miracle. Mais diminué par ses nombreuses blessures, notamment la dernière à la Vuelta lors du mois d'août, le Français n'a rien pu faire face à Remco Evenepoel, son coéquipier à la Quick-Step Alpha Vinyl. Malgré la perte de son titre, Alapahilippe avait le sourire à l'arrivée. Il faut dire que le coureur revient de loin. Il peut aussi se consoler en se disant que l'équipe de France a obtenu une médaille d'argent grâce à Christophe Laporte.

Cyclisme : Après son échec, Alaphilippe s’explique https://t.co/gJvAazH1cc pic.twitter.com/xdexrYMfEx — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Il faut s’en satisfaire, on a fait un beau championnat, une belle course d’équipe »

A l'arrivée, Julian Alaphilippe avait évoqué ses impressions. « Je suis satisfait avec les sensations que j’ai eues, avec les efforts que j’ai pu faire, le coup de main que j’ai pu donner aux mecs. Je savais que je n’étais pas à 100% mais je m’en sors quand même bien. J’ai pu aider les copains. On a beaucoup misé sur Benoît, Christophe. Médaille d’argent, je pense qu’on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Il faut s’en satisfaire, on a fait un beau championnat, une belle course d’équipe. C’est un beau vainqueur et un beau deuxième » a-t-il confié, avant de féliciter le vainqueur du jour, Remco Evenepoel.

Alaphilippe félicite Evenepoel son coéquipier

« C’est un sacré coureur, un des plus talentueux et fort dans notre génération. Il ne suffit pas de regarder la saison exceptionnelle qu’il a fait cette année. Depuis le début de sa carrière, il est incroyable. J’ai eu la chance de le côtoyer pendant la Vuelta. Il était confiant, fort comme jamais je ne l’avais vu. Il a aussi gagné Liège en début de saison, il vient de faire une saison incroyable. Gagner comme ça, ça ne tombe pas du ciel. C’est vraiment un coureur hors-norme. (...) On a fait le maximum, on ne peut pas avoir de regret » a déclaré Alaphilippe.

« On va retrouver du grand Alaphilippe en 2023 ! »