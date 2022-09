Cyclisme

Cyclisme : Après son échec, Alaphilippe s’explique

Publié le 25 septembre 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Malheureusement, il n’y aura pas de 3ème titre de champion du monde consécutif pour Julian Alaphilippe. Ce dimanche, en Australie, le Français n’aura pas réussi à se hisser en tête de la course pour jouer la gagne face à Remco Evenepoel. Alaphilippe laisse donc son maillot de champion du monde au Belge et après la course, il a livré ses premières sensations.

Si certains ont pu douter de sa participation aux Mondiaux suite à son abandon au Tour d’Espagne, Julian Alaphilippe était bel et bien présent en Australie. L’objectif était ainsi d’aller chercher un troisième titre de champion du monde, mais n’étant pas à 100% physiquement, le compagnon de Marion Rousse n’avait pas les meilleures chances. Surtout face à Remco Evenepoel, actuellement sur un nuage. C’est d’ailleurs le Belge qui s’est imposé ce dimanche. De son côté, Julian Alaphilippe n’a jamais pu jouer les premiers rôles lors de cette course au maillot arc-en-ciel.

Après Julian Alaphilippe pendant deux ans, le maillot de Champion du monde va rester au sein de l'équipe Quick-Step avec Remco Evenepoel. #Wollongong2022 pic.twitter.com/LeAIDv18sS — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 25, 2022

« Je savais que je n’étais pas à 100% »

Au micro de RMC , Julian Alaphilippe a donc réagi après ces Championnats du Monde. Le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a alors expliqué : « Je suis satisfait avec les sensations que j’ai eues, avec les efforts que j’ai pu faire, le coup de main que j’ai pu donner aux mecs. Je savais que je n’étais pas à 100% mais je m’en sors quand même bien. J’ai pu aider les copains. On a beaucoup misé sur Benoît, Christophe. Médaille d’argent, je pense qu’on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Il faut s’en satisfaire, on a fait un beau championnat, une belle course d’équipe. C’est un beau vainqueur et un beau deuxième ».



« Ça aurait été une bonne chose de terminer la Vuelta. La chute m’a perturbé dans le sens où j’ai dû couper le vélo. Je suis resté quelques jours avec la douleur, je dois encore faire attention. Par contre, sur le vélo, ça ne gêne pas du tout. Aujourd’hui, j’étais complètement apte à courir, faire des efforts. Ce n’est pas du tout à cause de la chute que je ne garde pas le maillot. J’ai donné le maximum », a ajouté Alaphilippe.

« C’est un sacré coureur »