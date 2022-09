Cyclisme

Mondiaux, blessure... Alaphilippe vide son sac

Publié le 25 septembre 2022 à 00h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe défendra son titre de champion du monde dont il n'a pas pu énormément jouir cette saison raison de toutes ses mésaventures. Ces dernières ont rebattu les cartes pour les Mondiaux alors que le parcours semblait parfaitement convenir au Français. Avant cette échéance, Alaphilippe affiche ses objectifs et donnera tout ce qu'il a pour conserver son titre.

La saison passée, Julian Alaphilippe surprenait les Belges chez eux et remportait là son deuxième titre mondial consécutif. Cette année, il faudra un exploit pour que le double tenant du titre triomphe en Australie. Mais Alaphilippe est sûr de ses forces et entend batailler avec les favoris afin de sauver sa saison.

« Je suis prêt à tout donner »

L'ancien numéro un mondial au classement UCI sait qu'il arrive aux Mondiaux avec une préparation pas très optimale. Mais Julian Alaphilippe est un gagnant et il va se battre lors de la course. « Mon état d'esprit ? On ne peut pas changer le cours des choses. Physiquement, je sais que je n'ai pas eu la préparation idéale et quand je dis que la tête peut faire la différence, c'est qu'il ne faut pas penser à ça, il faut regarder de l'avant. Je suis dans un état d'esprit différent des dernières années, où j'étais arrivé avec peut-être plus de confiance et une préparation complètement différente. Mais voilà, je suis prêt à tout donner » confie-t-il dans L'Equipe .

« Je pense que j'ai quand même la possibilité de peser sur la course »

Julian Alaphilippe est persuadé qu'il pourra aider ses coéquipiers ce dimanche. « Quelles sont mes chances ? Ben, je me donne une chance déjà, c'est bien (il sourit). C'est pour ça que je suis là, pas juste pour faire le voyage et rigoler. Je pense que j'ai quand même la possibilité de peser sur la course et d'être important pour l'équipe, apporter quelque chose aux mecs avec le travail qu'ils ont fait pour moi ces dernières années, ça serait chouette. J'ai réalisé mon rêve en devenant champion du monde, je l'ai fait deux fois, ce que je n'avais jamais imaginé. Il y a eu tellement de choses positives grâce à ce maillot, qui m'ont fait du bien, sur le plan sportif, émotionnel. Si un collègue de l'équipe de France pouvait vivre tout ça à son tour, ce serait magique. Tous les jours tu vas rouler, tu regardes les liserés, tu ne t'habitues jamais » a-t-il constaté .

« Ce sont des moments qui vont rester »