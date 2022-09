Cyclisme

Pogacar envoie un énorme message à Alaphilippe

Publié le 24 septembre 2022 à 02h35 par Dan Marciano

Défait par Jonas Vingegaard lors du dernier Tour de France, Tadej Pogacar s'apprête à disputer les championnats du monde, organisés en Australie. Le coureur slovène est conscient de ne pas faire partie de la meilleure des équipes, mais compte bien rendre la tâche difficile aux grandes nations comme la Belgique ou la France, amené par Julian Alaphilippe, le tenant du titre.

Tadej Pogacar est passé par toutes les émotions lors du dernier Tour de France. Un temps supérieur à ses adversaires, le Slovène avait connu une énorme défaillance lors de la montée du Granon. Il l'a payé cher puisque le coureur n'a jamais réussi à refaire son retard sur Jonas Vingegaard, vainqueur. Après avoir pris le temps de récupérer, Pogacar s'apprête à disputer les championnats du monde en Australie. Il aura fort à faire, notamment face à Julian Alaphilippe, tenant du titre, mais loin de son meilleur niveau après plusieurs chutes.

Cyclisme : Un gros coup de gueule révélé contre Alaphilippe https://t.co/rkpWdI4Myr pic.twitter.com/bG751zVSRH — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Alaphilippe n'est pas au mieux cette saison

« Je suis un des leaders mais je ne suis pas leader unique et ça me va très bien. Tout le monde connaît mon état de forme. Il y a des coureurs de l'équipe de France qui ont plus performé que moi ces dernières semaines et à qui la course correspond très bien aussi. Je serai très heureux de donner le maximum pour eux. C'est en jouant sur le collectif qu'on ira loin. (…) Je crois que je serais encore plus content si c'est un des mes collègues qui gagne. (…) « Je ne suis pas à 100% mais pas pourri non plus » a déclaré Alaphilippe il y a quelques jours.

«J'ai mes chances pour devenir champion du monde. Je suis prêt »

Vainqueur de plusieurs classiques, Pogacar compte bien tenter sa chance, même si son équipe paraît un cran en dessous. « J'ai déjà gagné le Lombardie et Liège, j'ai donc mes chances pour devenir champion du monde. Je suis prêt. J'ai de très bon souvenir ici en Australie. Je suis super motivé et heureux d'y revenir. Je vais tout donner ce dimanche. Si on est sous pression ? Je ne sais pas... Il y a la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, ces nations ont tous plus de coureurs que nous et sont très fortes. Je pense que la pression sera plutôt sur eux. Mais on pense toujours qu'on fait partie des meilleures équipes ici. On sera là pour se battre avec les autres pour les médailles » a-t-il confié dans des propos rapportés par Cyclism Actu .

Pogacar se prononce sur le parcours