Cyclisme

Alaphilippe est de retour, une catastrophe l’attend

Publié le 25 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

Double tenant du titre, Julian Alaphilippe sera évidemment suivi de très près lors des Championnats du monde de cyclisme. Il fera parti des favoris bien que sa saison fût compliquée. Mais l'ancien sélectionneur des Bleus Cyrille Guimard ne s'attend pas à grand chose de la part d'Alaphilippe et se montre même très inquiet.

Julian Alaphilippe fera son grand retour sur les routes ce week-end à l'occasion des Mondiaux. Le Français a vécu une saison terrible durant laquelle il a enchainé les chutes et les blessures, contraignant notamment son directeur sportif à l'écarter du Tour de France. Thomas Voeckler lui a tout de même fait confiance car le coureur de la Quick-Step Alpha-Vinyl est le double tenant du titre et que son apport ne peut être que bénéfique. De son côté, Cyrille Guimard s'attend au pire pour Alaphillipe.

The Alaphilippe Bardet friendship arc that began at LBL will conclude with Alaphilippe supporting Bardet to a worlds win you heard it here first 😉 pic.twitter.com/ZCa4ks44qk — Reid (@reidol15) September 23, 2022

«Je suis plutôt pessimiste»

Le prédécesseur de Thomas Voeckler, aujourd'hui consultant pour RMC Sport, Cyrille Guimard, est assez inquiet pour Julian Alaphilippe. « Je ne suis pas très optimiste. Je suis plutôt pessimiste. Mais oui, il faut emmener Julian en Australie. Il faut l’emmener pour plusieurs raisons. Que vous l’emmeniez ou pas, vous ne retirez aucun coureur à l’équipe : comme il est champion du monde, la France a droit à un neuvième coureur en la personne d’Alaphilippe » constate Guimard.

«Sur un malentendu, on ne sait jamais»

Bien qu'il ne soit pas rassuré de l'état de forme de Julian Alaphilippe, Cyrille Guimard loue les qualités du coureur et entrevoit l'hypothèse d'un troisième sacre consécutif si un miracle avait lieu. « Il a un tel charisme, une telle capacité à se mettre au service d’un coureur. Il a aussi des qualités très intéressantes dans un groupe : il emmène, il fédère les groupes. Il faut l’amener, c’est évident. Et après sur un malentendu, on ne sait jamais. Les miracles, ce n’est quand même pas partout, tous les jours. Julian, il apportera quelque chose » a-t-il souligné.

